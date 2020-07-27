立法會選舉｜民建聯參選超級區議會　劉佩玉參選「區一」 (16:00)

李慧琼強調，得到40多名不同黨派的區議員提名，建制派會團結一致打好這場仗。她指出，工聯會、新民黨、自由黨和新界社團聯會已答應全力推薦這張超區名單。

另外，民建聯深水埗區議員劉佩玉今日報名參選區議會（第一）功能界別，並在民建聯立法會議員劉國勳陪同下見記者。劉佩玉稱，過去一年香港經歷黑暴、「攬炒」肆虐，攬炒派將區議會變成瘋狂政治表演舞台，挑動社會仇恨情緒，令人氣憤，她參選是希望「撥亂反正，重回正軌」，揭示區議會亂局、攬炒派的不堪。

對於「區一」只得一席，而民主派至少8人有意出戰，被問到對她的選情有何影響，劉佩玉稱現時最重要是做好選舉工程，取得建制派其他區議員支持。

立法會選舉 相關報道：

黃之鋒回覆選舉主任提問 稱無意再推動眾志「民主自決」主張

林哲玄報名參選醫學界 否認獲中聯辦支持

胡志偉報名九龍東爭連任 稱會準備「Plan B」

公民黨抗爭派多人：無意推外國制裁 劉兆佳料選舉主任兼看往績 答問非核心部分

【Emily】曾氏倡效波蘭延大選 實疫下完成 陳家洛：難得認同曾鈺成