立法會選舉｜民建聯參選超級區議會　劉佩玉參選「區一」 (16:00)

民建聯參選超級區議會的4人名單今日（27日）報名參選，名單上有工聯會成員，口號為「撥亂反正、靠你兩票、救香港」。排名單首名、民建聯主席李慧琼呼籲所有不要「亂局」的市民投票支持他們「建設力量團隊」，冀守住該黨現有超區兩席，稱目前仍不夠票。
李慧琼強調，得到40多名不同黨派的區議員提名，建制派會團結一致打好這場仗。她指出，工聯會、新民黨、自由黨和新界社團聯會已答應全力推薦這張超區名單。
另外，民建聯深水埗區議員劉佩玉今日報名參選區議會（第一）功能界別，並在民建聯立法會議員劉國勳陪同下見記者。劉佩玉稱，過去一年香港經歷黑暴、「攬炒」肆虐，攬炒派將區議會變成瘋狂政治表演舞台，挑動社會仇恨情緒，令人氣憤，她參選是希望「撥亂反正，重回正軌」，揭示區議會亂局、攬炒派的不堪。
對於「區一」只得一席，而民主派至少8人有意出戰，被問到對她的選情有何影響，劉佩玉稱現時最重要是做好選舉工程，取得建制派其他區議員支持。
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