地盤工被控網上煽動包圍新屋嶺開審 (15:00)

被告潘榕偉被控去年9月19至21日，煽惑他人參與非法集結。他另被控煽惑他人參與未經批准集結的交替控罪。

雙方承認事實指出，被告透過facebook帳戶「金正恩」在「不翻牆很難，很難不翻牆（專談政治）」的群組內，發表4篇帖文，聲稱有任職警員的舊同學在聚會期間透露，有女示威者在新屋嶺扣留中心內遭強姦、輪姦等，當中有人自殺，事後被警員運到不同地方從高處掉下，亦有男示威者被迫觀看受辱過程，其後被打死。

另有帖文稱，有「一堆不願醒的」要求獲取證據，但「人死了還能證什麼？」，認為「全民包圍新屋嶺，救出義士才是重中之中」。警方於約一個月後拘捕被告。

審訊期間，律政司其中一名檢控官因拉下口罩，遭裁判官黃雅茵提醒或觸犯法例，認為律政司不會不清楚相關情況。

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