邵家臻不獲浸大續約　批打壓思想學術自由將提上訴 (17:47)

他形容調查委員會是「黑箱」，該會由年初成立至今，他都不清楚何時開會討論其事件。上月他接獲委員會通知，因應疫情，將參考兩份法庭判辭及其自述書，以書面形式進行調查。

邵家臻在自述書表示，由於他正就佔中案提出上訴，認為現時調查屬過早，並稱若校方不與其續約，合約將於8月底完結，認為無必要進行調查。他亦引述法庭判辭，認為委員會需考慮他涉及的示威是和平及旨在爭取普選。

【13:56】社福界立法會議員邵家臻原任浸會大學社工系講師，自去年佔中案被判囚後，浸大成立調查委員會進行紀律聆訊，邵家臻今早（27日）接獲院校電郵，稱其申請續約不獲批准，合約至下月31日到期，其他安排稍後通知，但並未提供理由。

浸大回應表示，校方根據既定政策及程序處理所有合約事宜；基於私隱理由，校方不會透露個別個案的詳情。

邵家臻向本報稱，相信原因是政治打壓、與佔中九子案相關，因浸大早前成立調查委員會，他上周五（24日）才呈交其陳述書，院校稱於8月24日有結果，但「現在都未完成件事，就炒了」。他稱，感覺是「要來的都要來」，仍然感到憤怒、不尊重，因浸大未有提供不續約的理由。

邵家臻早於年初發現其教學工作被抽起後，向相關職員查詢，並與浸大社工系主任、人事部主管等人會面後，在會上接獲信件，稱他在本學期不需要教書，但仍具講師身分。

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