新冠肺炎｜何栢良倡船員換班不可進入社區 (14:15)

政府昨日（26日）宣布周三（29日）起收緊部分豁免檢疫者防疫安排，主要針對經航空及海路到港者，包括暫停客船及無在港處理貨物裝卸的貨船船員換班。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（27日）在港台節目稱，新措施方向正確，但形容「始終仲係有一條尾巴」，指出有一部分船員必須在本港上落貨，其間仍有船員在港換班。
何栢良表示需要「安全通道」，船員換班時不可進入社區，並需獲船公司配合，稱過往換班很大程度靠船公司自律，但仍出現問題，政府要思考如何令安全通道「更安全」。
香港海員工會主席張世添則在商台節目表示，新措施下船公司需為船員安排點對點交通，或增加成本，但考慮到社區安全，業界不會反對。
另外，政務司長張建宗昨在網誌稱，政府會為慈正邨及毗鄰有確診個案的屋邨住戶作免費病毒檢測，何栢良認為檢測需有優先次序，應先讓高危的人如有病徵者檢測，其次是初步確診或確診者的緊密接觸者，稱全邨檢測「一定排後啲」。他解釋，一幢大廈有一至兩人確診，不一定顯示該地方有病毒傳播鏈，其感染源頭可能不是大廈，而是可能曾去濕街市時沒戴口罩，或到酒樓、茶餐廳用餐時受感染。
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