新冠肺炎｜許樹昌：收緊豁免檢疫非單靠食衛局決定　同意反映商務考慮凌駕公共衛生 (13:30)

許樹昌稱，政府7月8日已要求抵港的機組人員留樣本檢測，當中再發現50多名確診者，認為防疫措施方向正確。他又稱，收緊防疫措施後，新冠疾毒個案未有以幾何級數增加，反映措施有效，但由於病毒已滲透社區，第三波疫情可能仍會持續，希望稍後確診個案會下跌。他稱若今次疫情穩定後，建議食肆聚餐仍要設限，以保持市民的抗疫警覺。

臨牀醫護人手足以應付病人增加

許樹昌表示，醫院非緊急服務暫停後，臨牀醫護人手足以應付病人增加的情況，惟若確診個案持續上升，在增加檢測量及社區隔離設施、醫療物資等方面需要協助。

他又呼籲等候入院的確診者不要往醫院「打尖」，等候期間如要與家人同住，建議其家人亦要全日佩戴口罩，亦不要與確診者一同進食。

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