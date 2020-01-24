新冠肺炎｜許樹昌：收緊豁免檢疫非單靠食衛局決定　同意反映商務考慮凌駕公共衛生 (13:30)

多名政府抗疫顧問月初已稱第三波疫情或源於獲豁免檢疫者，政府昨（26日）宣布周三（29日）起，暫停客船及無在港處理貨物裝卸的貨船船員換班。政府抗疫督導委員會專家顧問、中文大學醫學院呼吸系統學講座教授許樹昌今（27日）在商台節目表示，一直與食衛局長陳肇始有交流，但承認收緊豁免檢疫者防疫安排，並非單靠食衛局決定，被問到是否反映商務考慮凌駕公共衛生，許樹昌表示認同。
許樹昌稱，政府7月8日已要求抵港的機組人員留樣本檢測，當中再發現50多名確診者，認為防疫措施方向正確。他又稱，收緊防疫措施後，新冠疾毒個案未有以幾何級數增加，反映措施有效，但由於病毒已滲透社區，第三波疫情可能仍會持續，希望稍後確診個案會下跌。他稱若今次疫情穩定後，建議食肆聚餐仍要設限，以保持市民的抗疫警覺。
臨牀醫護人手足以應付病人增加
許樹昌表示，醫院非緊急服務暫停後，臨牀醫護人手足以應付病人增加的情況，惟若確診個案持續上升，在增加檢測量及社區隔離設施、醫療物資等方面需要協助。
他又呼籲等候入院的確診者不要往醫院「打尖」，等候期間如要與家人同住，建議其家人亦要全日佩戴口罩，亦不要與確診者一同進食。
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