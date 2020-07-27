新冠肺炎｜梁子超：若禁午市堂食　需確保外賣供應穩定 (12:25)

他指出，部分餐廳可能因為禁午市堂食而不營業，政府要確保措施推出後外賣供應穩定，不會出現混亂、市民爭相搶物資、排隊的情況，因這間接增加人群混雜。

政務司長張建宗昨（26日）在網誌稱，政府會為慈正邨及毗鄰有確診個案的屋邨住戶作免費病毒檢測，梁子超認為可考慮，但稱資源需給予有明顯爆發的地方。

他亦認為，有需要限制進入街市和超市人數，因人多聚集會影響內裏空氣流通、溫度。他稱，有秩序處理人多聚集的地方，比進入該類場所前量體溫重要，因絕大部染疫者沒發燒，控制人流令聚集減少，可減低感染風險。

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