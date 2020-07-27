新冠肺炎｜伊院再多一92歲男病人亡　今兩病人離世　累計20死 (13:02)

發言人稱，該病人有長期病患，他於7月7日因氣促、咳嗽入住伊利沙伯醫院接受治療，病人情況持續惡化，醫院就病人的病情與家屬溝通，家屬同意若病人情況再轉差時，不為病人施行心肺復蘇，病人延至今日上午9時13分離世。

【10:59】伊利沙伯醫院發言人今日（27日）公布，該院一名76歲新型冠狀病毒確診女病人（個案2107）於昨晚（26日）離世。連同上述個案，至今共有19名新冠病毒確診病人於公立醫院離世。

發言人稱，該病人有長期病患，7月21日因咳嗽及腹痛入住伊利沙伯醫院接受治療，病人情況持續惡化，醫院就其病情與家屬溝通，家屬同意若病人情況再轉差時，不為病人施行心肺復蘇術，病人延至昨晚11時23分離世。

發言人稱，院方對病人離世感到難過，會為家屬提供適切協助。

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