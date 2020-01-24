遭網民騷擾　「搣時潘」酒店直播男子舔鞋底、脫衣褲　涉破壞公眾體統被捕 (10:07)

警方表示，昨午約5時15分接獲報案，稱一名25歲潘姓女子、25歲黃姓女子及34歲宋姓男子，疑於油麻地彌敦道一酒店房間內，拍攝一名年約30至40歲、肥身材男子的不雅影片。警員接報到場，經初步調查，以涉嫌破壞公眾體統拘捕3人，案件交由油尖警區刑事調查隊第一隊跟進。

「搣時潘」昨於社交平台上載與網民的對話截圖，網民稱欲撫摸她，又傳送女性裸照予她，問潘書韻是否相中人；潘書韻自稱已被騷擾數個月，昨應邀到酒店與男事主會面拍攝「AV」。

根據直播片段，潘書韻與男事主、友人黃于喬及一名攝影師到達酒店房間，潘書韻游說男子脫去上衣及口罩，她其後脫去一隻高跟鞋，著男子舔其鞋底，男子說「好污糟喎」，潘書韻則稱是新鞋，男子按指示舔鞋底後到洗手間漱口。潘之後再以皮帶拍打男子大腿及手掌，及游說他脫褲，男子僅穿內褲坐於牀邊。

另一段直播片段顯示，有警員到酒店房間調查，當時男事主已離開房間。潘書韻其後再於社交平台上載疑與男事主的對話截圖，對方要求她刪除影片，她應其請求刪除。