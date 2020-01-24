遭網民騷擾　「搣時潘」酒店直播男子舔鞋底、脫衣褲　涉破壞公眾體統被捕 (10:07)

深水埗區議員劉家衡女友兼助理、網名「搣時潘」的潘書韻，昨（26日）於社交平台稱被網民騷擾，她到酒店與網民會面，並直播過程。其間潘著該男子舔其鞋底，又以皮帶拍打男子大腿及手掌，男子被游說脫去衣褲，僅穿內褲。警方其後接獲報案到場調查，以涉嫌破壞公眾體統拘捕潘書韻、同在房內的前中大學生會常務幹事黃于喬及一名負責拍攝直播的男子。
警方表示，昨午約5時15分接獲報案，稱一名25歲潘姓女子、25歲黃姓女子及34歲宋姓男子，疑於油麻地彌敦道一酒店房間內，拍攝一名年約30至40歲、肥身材男子的不雅影片。警員接報到場，經初步調查，以涉嫌破壞公眾體統拘捕3人，案件交由油尖警區刑事調查隊第一隊跟進。
「搣時潘」昨於社交平台上載與網民的對話截圖，網民稱欲撫摸她，又傳送女性裸照予她，問潘書韻是否相中人；潘書韻自稱已被騷擾數個月，昨應邀到酒店與男事主會面拍攝「AV」。
根據直播片段，潘書韻與男事主、友人黃于喬及一名攝影師到達酒店房間，潘書韻游說男子脫去上衣及口罩，她其後脫去一隻高跟鞋，著男子舔其鞋底，男子說「好污糟喎」，潘書韻則稱是新鞋，男子按指示舔鞋底後到洗手間漱口。潘之後再以皮帶拍打男子大腿及手掌，及游說他脫褲，男子僅穿內褲坐於牀邊。
另一段直播片段顯示，有警員到酒店房間調查，當時男事主已離開房間。潘書韻其後再於社交平台上載疑與男事主的對話截圖，對方要求她刪除影片，她應其請求刪除。