天氣｜明日天晴有驟雨　天文台料隨後數天驟雨增多 (16:30)

【16:30】酷熱天氣警告現正生效，早上及午間兩度發出之雷暴警告已經除下。高空反氣旋正為廣東帶來酷熱的天氣，下午本港各區氣溫上升至33度或以上。
今晚（27日）及明日（28日）天氣預測大致天晴，有一兩陣驟雨，最低氣溫約28度。明日日間酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高兩三度，吹輕微至和緩偏南風。展望周三仍然酷熱，隨後數天驟雨逐漸增多及有雷暴。
【07:30】上午7時30分，天文台錄得氣溫30.2度，相對濕度76%。酷熱天氣警告現正生效。高空反氣旋正覆蓋廣東。本港方面，今早香港島、新界西及大嶼山錄得數毫米雨量。
本港地區今日天氣預測大致天晴，但有一兩陣驟雨，初時局部地區有雷暴。日間酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高兩三度。吹和緩西南風。展望明日仍然酷熱。本周中後期驟雨逐漸增多及有雷暴。
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