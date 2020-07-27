中暑急救｜中暑、熱衰竭睇徵狀可分辨　急救導師教處理4步驟 (08:35)

夏天炎熱，無論是在戶外或室內，都有機會中暑。當人體不能有效控制體溫，就有機會出現熱衰竭，嚴重可致中暑，若不及時降溫及急救更會有生命危險。當身邊有人熱衰竭或中暑應怎麼辦？香港紅十字會急救訓練經理戴穎嫻接受明報網站訪問，教大家分辨患者是熱衰竭還是中暑，並按4個步驟處理。
■徵狀
熱衰竭：面色蒼白、大量出汗、感到暈眩及不適等
中暑：皮膚潮紅發熱、因熱力困在體內無法排出汗、暈眩，甚至休克等
■熱衰竭處理4步驟
1.先將患者帶到陰涼地方，並致電999召救護車。
2.看患者徵狀：熱衰竭一般因缺失水分或電解質（鹽分）而出現，徵狀包括面色蒼白、大量出汗、感到暈眩及不適等。
3.如患者清醒，宜先給予飲料以補充水分及鹽分，並為患者降溫。
降溫方法包括：用扇撥涼或吹風扇、除去患者衣物、向患者灑水，以及用濕毛巾或以毛巾包裹的冰袋置於患者頸側及腋下。如無冰袋，可用以毛巾包裹的冰凍飲料取代。
【注意】切勿為患者過度降溫，如患者出現顫抖，應立即停止降溫並為患者保暖。
4.救護人員來到後，向救護人員交代已為患者做過的處理方法。
■中暑處理4步驟
1.將患者帶到陰涼地方，並致電999召救護車。
2.看患者徵狀：中暑徵狀包括皮膚潮紅發熱、因熱力困在體內無法排出汗、暈眩，甚至休克等。
3.盡快為患者降溫，降溫方法包括用扇撥涼或吹風扇、除去患者衣物、向患者灑水，以及用濕毛巾或以毛巾包裹的冰袋置於患者頸側及腋下。如無冰袋，可用以毛巾包裹的冰凍飲料取代。
4.救護人員來到後，向救護人員交代已為患者做過的處理方法。