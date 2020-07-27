中暑急救｜中暑、熱衰竭睇徵狀可分辨　急救導師教處理4步驟 (08:35)

■徵狀

熱衰竭：面色蒼白、大量出汗、感到暈眩及不適等

中暑：皮膚潮紅發熱、因熱力困在體內無法排出汗、暈眩，甚至休克等

■熱衰竭處理4步驟

1.先將患者帶到陰涼地方，並致電999召救護車。

2.看患者徵狀：熱衰竭一般因缺失水分或電解質（鹽分）而出現，徵狀包括面色蒼白、大量出汗、感到暈眩及不適等。

3.如患者清醒，宜先給予飲料以補充水分及鹽分，並為患者降溫。

降溫方法包括：用扇撥涼或吹風扇、除去患者衣物、向患者灑水，以及用濕毛巾或以毛巾包裹的冰袋置於患者頸側及腋下。如無冰袋，可用以毛巾包裹的冰凍飲料取代。

【注意】切勿為患者過度降溫，如患者出現顫抖，應立即停止降溫並為患者保暖。

4.救護人員來到後，向救護人員交代已為患者做過的處理方法。

■中暑處理4步驟

1.將患者帶到陰涼地方，並致電999召救護車。

2.看患者徵狀：中暑徵狀包括皮膚潮紅發熱、因熱力困在體內無法排出汗、暈眩，甚至休克等。

3.盡快為患者降溫，降溫方法包括用扇撥涼或吹風扇、除去患者衣物、向患者灑水，以及用濕毛巾或以毛巾包裹的冰袋置於患者頸側及腋下。如無冰袋，可用以毛巾包裹的冰凍飲料取代。

4.救護人員來到後，向救護人員交代已為患者做過的處理方法。

文：何芍盈

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