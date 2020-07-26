調查：反修例事件及新冠病毒疫情影響心理健康 (21:55)

調查發現，認為自己受社會事件嚴重影響的受訪者中，自評抑鬱及焦慮程度平均為5.14及5.41分；認為自己受疫情嚴重影響的受訪者中，自評抑鬱及焦慮程度平均為5.3及5.61分；5分即達中度水平。調查亦發現，15至29歲組別的自評抑鬱及焦慮程度平均值較其他年齡組別高。

臨牀心理學家鄭健榮認為，社會事件及疫情讓市民感受到打撃，與他們對事件的心理預期有關；去年社會事件是香港歷史中未曾遇過，新冠肺炎亦是全球前所未見，事件不確定性高，因此市民容易產生負面情緒。

香港理工大學專業及持續教育學院講師曾偉洪指出，市民在疫情下即使留家，可每日抽空默想（meditation）、做呼吸練習，令情緒平靜；如出現抑鬱及焦慮症狀，影響工作、學習及身邊的人，應向醫生或社工求助。

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