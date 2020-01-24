新冠肺炎｜今增128宗確診103宗屬本地感染　上水屠房3員工初步確診 (18:05)

【18:05更新】衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，截至今日（26日）凌晨零時，本港新增128宗新型冠狀病毒確診個案，103宗屬本地感染，其中有68宗本地個案與早前個案有關，35宗源頭不明；其餘25宗屬輸入個案。本港連續第五日確診破百宗。
約100宗初步確診個案
食物及衛生局副局長徐德義表示，3名上水屠房工作人員初步確診，3人不是負責屠宰工作，其中兩人於豬欄工作，負責運豬進屠場；一人是生豬肉買手。他強調，屠場一直有消毒，又表示至今未有科學證據顯示新冠病毒經食物傳播，提醒公眾食物須煮熟才進食。張竹君說，今日約有100宗初步確診個案。
旺角雅蘭中心稻香慶回歸群組：
再多一人確診，累計26人確診。
下葵涌分科診所及特殊教育服務中心群組：
一名32歲女中醫師（個案2600）確診，累計3人確診。
的士司機（個案2602及2510）：
一名的士司機因不適看私家醫生，其後確診；另一名的士司機經運輸署的病毒檢測服務證實確診
院舍群組：
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張竹君補充，47宗個案與家人、親戚或朋友飯敘時受感染；11宗個案與工作地點接觸、吃飯或進行不戴口罩的活動有關，有小型爆發。
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