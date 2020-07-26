立法會選舉｜公民黨4參選人今覆選舉主任　否認有意續請求美國制裁香港 (15:50)

楊岳橋、郭家麒、郭榮鏗在回信中提及，外國政府制訂任何法案內容，皆由其立法機關全權、自行決定，法案的實施及執行，亦是由外國政府全權、自行控制及決定。

鄭達鴻被問及曾聯署要求撤回《港區國安法》、呼籲歐盟提供「救生艇政策」，他回覆稱，不否認特區政府有保護國家安全的憲制責任，但《基本法》23條列明特區政府「應自行立法」。他稱，因港區國安法已公布，他須遵守香港所有法律，以及《基本法》所有條文，並效忠特區。至於「救生艇政策」，他說是促進香港年輕人可在海外學習、就業，而非要求外國採取行動阻礙落實港區國安法。

公民黨曾提及除非特首林鄭月娥落實五大訴求，否則將否決所有政府法案。各人回覆表示，不能預測特區未來政策是否能回應五大訴求，相信政府、立法會議員需要尊重、回應市民訴求及聲音。

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