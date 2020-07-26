港聞

新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (20:00)

本港今（26日）新增128宗新型冠狀病毒確診個案，103宗為本地個案。本文整理近7天（20至26日）有確診個案曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。相關報道：今增128宗確診103宗屬本地感染 上水屠房3員工初步確診

○黃大仙區

慈雲山中心

黃大仙中心北館 

現崇山商場

啟德花園購物商場

Mikiki

○觀塘區

順利紀律部隊宿舍商場

德福廣場一期　麥當勞 

鯉魚門廣場　大快活 

宏天廣場

秀茂坪商場 

○沙田區

新城市廣場 L.D.K. by Ufufu Café

利達工業中心　伙食工業

海澄軒海景酒店

顯徑商場

恆安商場

馬鞍山廣場　大快活

水泉澳廣場

好運中心　唐記包點

希爾頓中心

利安商場 

新翠商場

○深水埗區

九龍塘 又一城

香港城市大學中國銀行(香港)綜合樓　城大食坊 

香港城市大學楊建文學術樓

北河街市政大廈

石硤尾商場 

元州商場　金滿都越南餐廳 

冠奇大廈　阿明印尼餐廳 

長沙灣政府合署

元州街敬福安老院

○油尖旺區

帝京酒店 

文華樓　蛇王如冰室

創興廣場

奧海城二期 

新九龍廣場

○屯門 

新墟街市

黃金海岸商場　太平洋咖啡、麥當勞 

屯門市廣場

愛定商場　彩晶軒、大快活、大家樂 

海趣坊

友愛街市

屯門中央廣場　富臨酒家

新界南總區警察總部 

黃金海岸商場

屯門時代廣場北翼

○元朗 

元朗廣場　麥當勞

興發大樓　麥當勞 

雅珊園　德福海鮮酒家

合益商場

○九龍城區

黃埔花園　肯德基家鄉雞、麥當勞

土瓜灣市政大廈暨政府合署

何文田廣場 明星海鮮燒鵝專門店

紅磡市政大廈 

晴朗商場　太子美食

○灣仔區、東區

銅鑼灣皇冠假日酒店 

The Mercury NOC Coffee Co. 

養和醫院

樂融軒　明星金閣海鮮酒家

北角匯

○大埔

大埔綜合大樓

大元商場

昌運中心　麥當勞

○西貢 

西貢街市

TKO Gateway Food Lane 

白沙灣 112 號 Padstow Restaurant & Bar

東港城 

TKO 街市

港鐵寶琳站

富康花園商場

尚德廣場

東港城　Mee… Lemongrass

○葵青 

下葵涌分科診所及特殊教育服務中心

葵盛東商場

荃灣帝盛酒店

青衣南消防局

○荃灣

荃威花園商場1期

○中西區

石板街酒店 Gradini 意大利餐廳

國際金融中心商場 Duck & Waffle 

○離島 

長洲消防局

諾富特東薈城酒店 

○北區 

粉嶺名都商場　大家樂

上水廣場

龍豐花園商場　豐泰牛雜專家

石湖墟市政大廈

香港耀能協會賽馬會白普理華心護康中心

資料來源：衛生防護中心（截至7月26日）

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