新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (20:00)

本港今（26日）新增128宗新型冠狀病毒確診個案，103宗為本地個案。本文整理近7天（20至26日）有確診個案曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。相關報道：今增128宗確診103宗屬本地感染 上水屠房3員工初步確診
○黃大仙區
慈雲山中心
黃大仙中心北館
現崇山商場
啟德花園購物商場
Mikiki
○觀塘區
順利紀律部隊宿舍商場
德福廣場一期 麥當勞
鯉魚門廣場 大快活
宏天廣場
秀茂坪商場
○沙田區
新城市廣場 L.D.K. by Ufufu Café
利達工業中心 伙食工業
海澄軒海景酒店
顯徑商場
恆安商場
馬鞍山廣場 大快活
水泉澳廣場
好運中心 唐記包點
希爾頓中心
利安商場
新翠商場
○深水埗區
九龍塘 又一城
香港城市大學中國銀行(香港)綜合樓 城大食坊
香港城市大學楊建文學術樓
北河街市政大廈
石硤尾商場
元州商場 金滿都越南餐廳
冠奇大廈 阿明印尼餐廳
長沙灣政府合署
元州街敬福安老院
○油尖旺區
帝京酒店
文華樓 蛇王如冰室
創興廣場
奧海城二期
新九龍廣場
○屯門
新墟街市
黃金海岸商場 太平洋咖啡、麥當勞
屯門市廣場
愛定商場 彩晶軒、大快活、大家樂
海趣坊
友愛街市
屯門中央廣場 富臨酒家
新界南總區警察總部
黃金海岸商場
屯門時代廣場北翼
○元朗
元朗廣場 麥當勞
興發大樓 麥當勞
雅珊園 德福海鮮酒家
合益商場
○九龍城區
黃埔花園 肯德基家鄉雞、麥當勞
土瓜灣市政大廈暨政府合署
何文田廣場 明星海鮮燒鵝專門店
紅磡市政大廈
晴朗商場 太子美食
○灣仔區、東區
銅鑼灣皇冠假日酒店
The Mercury NOC Coffee Co.
養和醫院
樂融軒 明星金閣海鮮酒家
北角匯
○大埔
大埔綜合大樓
大元商場
昌運中心 麥當勞
○西貢
西貢街市
TKO Gateway Food Lane
白沙灣 112 號 Padstow Restaurant & Bar
東港城
TKO 街市
港鐵寶琳站
富康花園商場
尚德廣場
東港城 Mee… Lemongrass
○葵青
下葵涌分科診所及特殊教育服務中心
葵盛東商場
荃灣帝盛酒店
青衣南消防局
○荃灣
荃威花園商場1期
○中西區
石板街酒店 Gradini 意大利餐廳
國際金融中心商場 Duck & Waffle
○離島
長洲消防局
諾富特東薈城酒店
○北區
粉嶺名都商場 大家樂
上水廣場
龍豐花園商場 豐泰牛雜專家
石湖墟市政大廈
香港耀能協會賽馬會白普理華心護康中心
資料來源：衛生防護中心（截至7月26日）
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