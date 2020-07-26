新冠肺炎｜公共小巴司機明起可預約新冠病毒檢測　費用全免 (14:12)

運輸署表示，持有有效香港居民身分證，以及的士或公共小巴司機證的人，須使用電話熱線1836 168登記，公共小巴司機可於明日上午11時起開始登記，其後的登記時間為每日上午9時至晚上9時，新設的採集中心明起將接受預約。登記熱線不會提供即日預約服務，電話預約服務中心的當值人員會登記司機的姓名、身分證號碼、的士或公共小巴司機證編號及聯絡電話號碼，成功登記後，他們會獲發電話短訊確認採集樣本的日期、時間和檢測地點。

的士或公共小巴司機依預約時段到指定檢測點並核實身分後，承辦商的當值人員會為他們採集咽喉拭子樣本，並將樣本送往化驗室作檢測，若檢測結果呈陽性，承辦商會將有關檢測樣本的序號通知運輸署，並由運輸署將有關的士或公共小巴司機的資料轉交衛生防護中心跟進，檢測承辦商不會備存他們的個人資料。

5個臨時樣本採集中心分別設於林士街停車場、油麻地停車場、葵芳停車場、荃灣停車場及港珠澳大橋香港口岸（見圖二）。運輸署呼籲的士或公共小巴業界積極參加檢測，詳情可參閱運輸署網頁。另外，截至昨日（25日），運輸署表示共收到約10,600名的士司機的登記，已採集約8280個樣本。

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