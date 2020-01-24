新冠肺炎｜政府收緊豁免者檢疫安排　7．29起暫停所有客船及無在港處理貨物裝卸貨船船員換班 (12:58)

●客船及貨船船員

來港進行貨物裝卸的貨船，增設新豁免條件及收緊現有要求，包括：

．這類貨船在本港水域停留期間，所有船員必須留在船上，不得登岸

．須進行換班的離船船員在船隻停留香港期間須一直留在船上，直至獲安排交通工具直接前往機場登機返回其目的地國家，從而避免與本地社區的接觸

．從外地搭乘飛機經機場抵港進行換班的船員，須在離開出發地前的48小時內，在擁有ISO15189認證或獲當地政府認可的檢測機構接受新型冠狀病毒核酸檢測，並取得呈陰性檢測結果，方可入境。未持有檢測結果的船員將被拒入境。有關船員在抵港後須立刻直接登船，不可在市區停留

．船公司或代理亦須為船員提供前往和離開船隻的點對點交通，不得乘坐同時會服務公眾的交通工具，船員全程必須佩戴口罩等

．船公司或代理如未能滿足上述條件，將被拒絕來港進行船員換更

●須往返本港與內地、澳門、台灣或外國地區履行其職責的機組人員

．到港機組人員必須於出發前48小時內，在擁有ISO15189認證或獲當地政府認可的檢測機構，接受新冠病毒檢測並取得陰性結果，否則來港後必須到衛生署的臨時樣本採集中心，收集深喉唾液樣本進行新冠病毒檢測，並在採集中心或指定地點等候檢測結果。

．航空公司必須為其機組人員提供點對點的交通安排，禁止機組人員使用同時會服務公眾的交通工具來往機場和其下榻的地方。同時，航空公司須確保機組人員於指定地點遵從衛生署要求進行自我隔離，機組人員在港期間應嚴格遵守避免與公眾接觸的原則。

●所有其他經機場到港獲豁免的人

．必須於出發前48小時內，在擁有ISO15189認證或獲當地政府認可的檢測機構，接受新冠病毒核酸檢測並取得陰性結果，否則來港後必須到衛生署的臨時樣本採集中心，收集深喉唾液樣本作新冠病毒檢測，並於指定地點進行48小時自我隔離，或在採集中心等候檢測結果。

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