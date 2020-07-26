新冠肺炎｜張建宗：現階段無意推「居家令」或「禁足令」 (11:58)

新型冠狀病毒第三波疫情持續惡化，政務司長張建宗今（26日）發表網誌表示，如疫情轉壞，港府會毫不猶豫果斷地採取更嚴厲的管控措施，進一步限制處所營業和減少市民出外的空間，但現階段無意推出「居家令」或「禁足令」，限制市民外出；張建宗稱未來兩星期將會十分關鍵，呼籲市民盡量留在家中，減少社交接觸和外出用膳。
張建宗表示，很多市民誤以為到郊區或少人流的地方，可安然無恙除下口罩，呼籲市民切忌心存僥倖，指出康文署轄下所有泳灘已關閉，進入已封閉的沙灘是違法行為，呼籲市民不要前往沙灘游泳或日光浴。
政府在亞洲國際博覽館設立安老院舍臨時檢疫中心，首個場館可容納100個牀位，已於上周五（24日）投入服務，張建宗稱上周四（23日）到亞博館視察，說預留作擴充之用的場館，可提供額外約350個牀位。
他又說，中央一直十分關心香港的疫情變化及支持港府的防疫抗疫工作，並積極回應特首的最新要求，在加大檢測能力和改裝亞博館為類似「方艙醫院」的工作上提供協助。
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