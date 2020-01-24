新冠肺炎｜本地個案一周再翻倍　屯門一酒家兩院舍爆疫　張竹君：難言是否重災區 (23:00)

屯門中央廣場富臨酒家7月11日曾招待有約20席的宴會，連同其他曾光顧該店的人和食客的接觸者，已有逾20人染疫；位於屯門新墟的康和護老中心黃金分院，一名院友和一名員工確診，另有6名院友和兩名職員初步確診；同樣在屯門的聖公會福利協會康恩園，今日亦有院友證實染疫。張竹君下午在疫情記者會被問及屯門是否繼慈雲山後另一個重災區時回應道：「香港咁細嘅地方，市民可以周圍走，好難話呢個區係重災區，定係嗰個區係重災區，我諗大家都係要留意情況。」

回應是否需要內地醫護來港協助 庾慧玲：主要病牀不足

近期多間安老院舍爆發疫情，醫管局早前已表示，近期入院者普遍逾60歲，料病情會較嚴重、住院時間較長，對病牀造成壓力。今日公立醫院負壓病牀和病房使用率，分別達78.9%和82.6%；危殆確診者增至37人，是連續第三日現新高。根據衛生防護中心截至今日（25日）的資料，尚有53名確診者待入院，不包括今日公布的確診個案，有待入院者周三（22日）已確診。醫管局總行政經理庾慧玲今午在疫情記者會指出，近日每日新增確診逾百宗，「我哋都不斷收（病人入院），點都會有壓力」，醫管局會安排病情較嚴重者先入院，呼籲接獲確診通知的病人留在家中或檢疫地點耐心等候。

被問到未來會否需要內地醫護來港協助處理疫情，庾慧玲表示，現時主要是病牀不足，指出有130名確診者被安排到醫院的二線隔離病牀留醫，另有46名病人已轉送鯉魚門度假村社區隔離設施，盼紓緩醫院病牀壓力；另醫管局已縮減非緊急和非必要服務，以騰出人手和牀位治療確診者，若未來再需要增設社區治療中心等，醫管局會考慮再縮減服務及調動人手，「希望可以主要用前線醫護同事來處理服務和疫情」。

另外，本港今日有50名確診者康復出院，是自4月17日單日48人出院以來最多；至今共有1454名確診者和一名疑似病人出院。

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