去年全港993宗自殺　撒馬利亞會接千宗社會事件相關求助最年幼10歲 (21:20)

經濟受新型冠狀病毒疫情影響而持續下滑，自殺人數會否因此增加，香港撒瑪利亞防止自殺會總幹事曾展國稱，難以預計未來的經濟狀況有多大影響，亦不想預計自殺數字，指出自殺數字愈少愈好。但他提及，2003年SARS後期經濟較差，當時自殺數字飈升，自殺個案約有1300宗，曾展國認為經濟與自殺率關係密切。

曾展國稱，受疫情影響，熱線中心難以如常提供服務，近半年接獲的求助數字難反映現實。但他認為在經濟不景、疫情之下，市民情緒會較脆弱，甚至出現過分緊張的情緒。他建議政府推出紓解民困、振興經濟等措施，協助市民減輕經濟壓力。

去年993宗自殺個案當中，六成半為男性；按年齡劃分，70歲以上自殺者佔最多，比率逾兩成，其次是50至59歲的年齡群。對於本港去年自殺率上升，曾展國認為升幅輕微，性別、年齡分佈與往年相比沒有太大分別，屬於正常的上落幅度，但他強調，本港自殺率仍高於全球平均水平，而港人有精神健康問題愈來愈普遍，社會需正視問題。

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