再有少女疑遭虐打短片瘋傳 (20:45)

另一段27秒短片標題為「下集」，一名白衫、戴口罩、鴨舌帽青年，先向黑衫少女掌摑3次，她不支坐在地上，青年仍不斷從後打其頭部6次，少女不斷以雙手護頭，青年蹲下與少女面對面，再打她最少兩次，動手期間青年不斷叫「尖沙嘴」，「搵佢做咩」。紮辮少女全程在旁觀看。兩段短片拍攝於一棟大廈對開空地，遭掌摑少女的衣著及外形相似，相信為同一人。

今年初，綽號「牛丸」的17歲少女與15歲少女，於屯門安定邨停車場天台向另一名少女最少掌摑33巴掌、腳踢20下，有人在旁拍攝過程，其後短片在社交平台瘋傳，警方經調查先後拘捕兩名涉嫌傷人的少女。

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