康文署修例規管遊樂場地唱歌活動　有表演者轉到屯門泳灘【短片】 (22:45)

不過，有居民發現「大媽」轉到泳灘表演，屯門恆福區區議員朱順雅稱，昨晚收到居民拍攝的短片，居民稱當晚約10時許於黃金泳灘見到有「大媽」用揚聲器唱歌表演，並收取報酬。她稱，收到片段後已聯絡康文署，該署回覆稱，會跟進及安排人手處理。她續稱，類似事件已兩度出現在附近泳灘，稱新規例不適用於泳灘，憂心「大媽」轉移陣地到泳灘「搵食」。

康文署回覆本報查詢稱，新規例不適用於規管泳灘，指泳灘受《泳灘規例》規管，泳灘條例雖有相關規管，但不如新規例般詳細列明。

帶同小朋友到屯門公園玩滑板車的家長鄭太稱，以往公園很嘈吵，不敢帶小朋友到來，「可能真係有人欣賞大媽唱歌，但我哋真係覺得好嘈」，她認為修例讓公園回復平靜，讓她安心帶孩子到公園玩樂。然而另邊廂，經常到公園聽歌跳舞的蔣先生稱，修例令長者失去娛樂，「平時嚟聽歌跳舞，修咗例就無得嚟聽歌跳舞」，他又稱，以往表演者很克制，認為不會影響他人。

除了屯門公園，杯渡路（南）休憩公園及蝴蝶灣公園也是「大媽」常到載歌載舞表演的地方，今日亦不見有人表演。現場所見，兩個公園都在當眼處掛起橫額，提示公園使用者新例實施，有數名康文署聘請的保安在場巡邏。

區議員朱順雅facebook片段