康文署修例規管遊樂場地唱歌活動　屯門街坊反應迥異 (20:30)

帶同小朋友到屯門公園玩滑板車的家長鄭太稱，以往公園很嘈吵，不敢帶小朋友到來，「可能真係有人欣賞大媽唱歌，但我哋真係覺得好嘈」，她認為修例讓公園回復平靜，讓她安心帶孩子到公園玩樂。然而另邊廂，經常到公園聽歌跳舞的蔣先生稱，修例令長者失去娛樂，「平時嚟聽歌跳舞，修咗例就無得嚟聽歌跳舞」，他又稱，以往表演者很克制，認為不會影響他人。

除了屯門公園，杯渡路（南）休憩公園及蝴蝶灣公園也是「大媽」常到載歌載舞表演的地方，今日亦不見有人表演。現場所見，兩個公園都在當眼處掛起橫額，提示公園使用者新例實施，有數名康文署聘請的保安在場巡邏。

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