新冠肺炎｜今增最少4的士司機確診　一曾赴屯門富臨宴會　另有確診者與數十人遊船河 (18:45)

屯門中央廣場富臨酒家群組：

．7月11日約20圍宴會，今多3人確診：個案2374、2381及2492，其中個案2381是的士司機

．另有兩名確診者曾於7月15日與朋友到屯門富臨聚餐

．屯門富臨群組至今累計25宗個案，衛生防護中心傳染病處主任張竹君認為，涉事富臨酒家可能已出現新型冠狀病毒隱性傳播

的士司機確診個案：

．經政府為的士司機安排的大型檢測確診：個案2380、2381及2467，介乎56至65歲，包括一名女司機，其中個案2381同時屬屯門富臨群組

．個案2487：37歲男的士司機，本身有受感染高危因素，透過其他檢測確診

旺角雅蘭中心稻香慶回歸群組：

．個案2394、2409、2412及2486：介乎42至86歲，7月9日參加慶回歸飯敘後，兩人分別於7月16日及23日發病，一人無病徵，餘下一人情況仍待調查

．至今有34宗確診個案與雅蘭中心稻香相關，部分人並非參與慶回歸飯敘，而是確診者的家人，或於其他日子光顧該店

其他部分確診個案：

．尖沙嘴Superstar Live Music Lounge一名員工

．灣仔雅苑餐廳小廚一名員工

．西營盤街市一名菜販

．一名確診者曾於7月12日與40多人遊船河，病人與早前另一確診個案相關。張竹君表示，會追蹤與確診者一同遊船河的人，可能會發現更多個案

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