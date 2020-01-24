新冠肺炎｜今增最少4的士司機確診　一曾赴屯門富臨宴會　另有確診者與數十人遊船河 (18:45)

截至今日（25日）凌晨零時，本港新增133宗新型冠狀病毒確診個案，其中126宗屬本地感染，另有逾百宗初步確診。再有最少4名的士司機染疫，其中一人曾參與7月11日在屯門中央廣場富臨酒家舉行的宴會，屯門富臨另再有4名食客確診。早前已有多人染疫的旺角雅蘭中心稻香慶回歸飯敘今日亦多4人確診。另外，有確診者曾與數十人一同遊船河。
屯門中央廣場富臨酒家群組：
．7月11日約20圍宴會，今多3人確診：個案2374、2381及2492，其中個案2381是的士司機
．另有兩名確診者曾於7月15日與朋友到屯門富臨聚餐
．屯門富臨群組至今累計25宗個案，衛生防護中心傳染病處主任張竹君認為，涉事富臨酒家可能已出現新型冠狀病毒隱性傳播
的士司機確診個案：
．經政府為的士司機安排的大型檢測確診：個案2380、2381及2467，介乎56至65歲，包括一名女司機，其中個案2381同時屬屯門富臨群組
．個案2487：37歲男的士司機，本身有受感染高危因素，透過其他檢測確診
旺角雅蘭中心稻香慶回歸群組：
．個案2394、2409、2412及2486：介乎42至86歲，7月9日參加慶回歸飯敘後，兩人分別於7月16日及23日發病，一人無病徵，餘下一人情況仍待調查
．至今有34宗確診個案與雅蘭中心稻香相關，部分人並非參與慶回歸飯敘，而是確診者的家人，或於其他日子光顧該店
其他部分確診個案：
．尖沙嘴Superstar Live Music Lounge一名員工
．灣仔雅苑餐廳小廚一名員工
．西營盤街市一名菜販
．一名確診者曾於7月12日與40多人遊船河，病人與早前另一確診個案相關。張竹君表示，會追蹤與確診者一同遊船河的人，可能會發現更多個案
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