新冠肺炎｜民建聯工聯會晤中聯辦副主任　稱中央會全力對香港提供抗疫支援 (17:45)

新型冠狀病毒疫情嚴峻，民建聯及工聯會今（25日）與中聯辦副主任何靖會面，會後見傳媒。民建聯及工聯會引述何靖稱，中央會全力提供任何支援，至於會否派內地醫療團隊來港，工聯會麥美娟認為不應排除任何做法，強調中央所有支援都會根據香港法例行動。
特首林鄭月娥今日較早時於facebook發文，指出別有用心的人散播謠言，稱有內地醫療團隊到香港的公營醫院提供診治服務，藉機抹黑中央。麥美娟稱，不應排除任何方法，香港法例有臨時註冊的做法，國際上中國亦曾派出醫療隊協助到海外抗疫，她認為應放下政治偏見和行業保護主義。
民建聯陳恒鑌則引述何靖稱，中央願意提供所有協助，惟須由港府先行提出，包括協助興建方艙醫院及提升本港檢測量。陳恒鑌表示，首要做的是擴大檢測，若這方面做得好，可截斷隱形傳播鏈，毋須討論派內地醫療隊來港的問題。
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