新冠肺炎｜各區普通科門診診所　下周一起日派110檢測樣本瓶【附名單】 (17:25)

22間普通科門診診所如下：

港島

東區：柴灣普通科門診診所、西灣河普通科門診診所

中西區：堅尼地城賽馬會普通科門診診所

南區：香港仔賽馬會普通科門診診所

九龍

九龍城區：中九龍診所

黃大仙區：東九龍普通科門診診所、柏立基普通科門診診所

油尖旺區：李寶椿普通科門診診所

觀塘區：藍田分科診所普通科門診診所、九龍灣健康中心普通科門診診所

深水埗區：西九龍普通科門診診所

新界

西貢區：方逸華普通科門診診所、將軍澳（寶寧路）普通科門診診所

葵青區：南葵涌賽馬會普通科門診診所、伍若瑜夫人普通科門診診所

沙田區：馬鞍山家庭醫學中心、圓洲角普通科門診診所

大埔區：大埔賽馬會普通科門診診所

北區：石湖墟賽馬會普通科門診診所

屯門區：屯門湖康診所

元朗區：天水圍健康中心（天瑞路）、元朗賽馬會健康院

醫管局發言人呼籲在疫情期間避免不必要的聚集，到診所領取樣本包或遞交樣本的市民應戴口罩，並時刻保持社交距離。若診所出現過多群眾聚集，診所職員會勸喻排隊位置較後的市民離開。

庾慧玲表示，希望公立醫院能集中為有病徵者作病毒檢測，她呼籲沒感到不適、純粹因私人理由而想作病毒檢測的市民，考慮去政府認可的私家醫療機構或私家醫院就診。

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