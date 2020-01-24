新冠肺炎｜各區普通科門診診所　下周一起日派110檢測樣本瓶【附名單】 (17:25)

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲今日（25日）在疫情記者會上公布，22間普通科門診診所下周一（27日）起，逢周一至周五早上7時半至8時半，會向較高染疫風險或輕微不適的市民，每日每間門診免費派發110個用以檢測新型冠狀病毒的樣本收集包，內有樣本收集瓶、樣本瓶包裝袋、深喉唾液樣本採集指引等，每人限取一包。領取者須在3日內到診所交回樣本瓶，樣本收集時間為逢周一至周六早上10時至11時。如市民在3個工作日內沒收到局方通知，即表示樣本呈陰性。
22間普通科門診診所如下：
港島
東區：柴灣普通科門診診所、西灣河普通科門診診所
中西區：堅尼地城賽馬會普通科門診診所
南區：香港仔賽馬會普通科門診診所
九龍
九龍城區：中九龍診所
黃大仙區：東九龍普通科門診診所、柏立基普通科門診診所
油尖旺區：李寶椿普通科門診診所
觀塘區：藍田分科診所普通科門診診所、九龍灣健康中心普通科門診診所
深水埗區：西九龍普通科門診診所
新界
西貢區：方逸華普通科門診診所、將軍澳（寶寧路）普通科門診診所
葵青區：南葵涌賽馬會普通科門診診所、伍若瑜夫人普通科門診診所
沙田區：馬鞍山家庭醫學中心、圓洲角普通科門診診所
大埔區：大埔賽馬會普通科門診診所
北區：石湖墟賽馬會普通科門診診所
屯門區：屯門湖康診所
元朗區：天水圍健康中心（天瑞路）、元朗賽馬會健康院
醫管局發言人呼籲在疫情期間避免不必要的聚集，到診所領取樣本包或遞交樣本的市民應戴口罩，並時刻保持社交距離。若診所出現過多群眾聚集，診所職員會勸喻排隊位置較後的市民離開。
庾慧玲表示，希望公立醫院能集中為有病徵者作病毒檢測，她呼籲沒感到不適、純粹因私人理由而想作病毒檢測的市民，考慮去政府認可的私家醫療機構或私家醫院就診。
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