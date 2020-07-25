新冠肺炎｜必勝客置富分店兼職外送速遞員確診　暫停營業全面消毒 (16:30)

必勝客指出，該名員工最後上班日期為周日（19日），過往上班均有如常作體溫檢測，其間沒有任何體溫異常及身體不適紀錄，並一直依照公司指引嚴守各項防疫措施，包括全程佩戴口罩，作無接觸送遞及定時清潔雙手等。

必勝客表示，除每次外送之既定消毒程序外，已即時再次為所有外賣速遞隨行裝備包括電單車、外送袋、電單車尾箱及頭盔等進行消毒及清潔；並全數銷毁該店內所有已開封的食材或經過處理的食物，以確保食品衛生安全。

必勝客續稱，該分店其他員工暫未有發現任何病徵，已安排該分店與涉事外送速遞員有緊密接觸之員工接受病毒檢測，並即時隔離；亦已即時翻查該名外送速遞員工於確診前負責送遞之訂單，以配合衛生防護中心等有關防疫部門的相關安排。

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