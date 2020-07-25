新冠肺炎｜必勝客置富分店兼職外送速遞員確診　暫停營業全面消毒 (16:30)

香港必勝客今午（25日）於facebook發文表示，昨晚（24日）獲悉薄扶林置富南區廣場分店一名兼職外送速遞員確診感染新型冠狀病毒，該分店將暫停營業，並已安排專業清潔公司作全面徹底清潔及消毒。
必勝客指出，該名員工最後上班日期為周日（19日），過往上班均有如常作體溫檢測，其間沒有任何體溫異常及身體不適紀錄，並一直依照公司指引嚴守各項防疫措施，包括全程佩戴口罩，作無接觸送遞及定時清潔雙手等。
必勝客表示，除每次外送之既定消毒程序外，已即時再次為所有外賣速遞隨行裝備包括電單車、外送袋、電單車尾箱及頭盔等進行消毒及清潔；並全數銷毁該店內所有已開封的食材或經過處理的食物，以確保食品衛生安全。
必勝客續稱，該分店其他員工暫未有發現任何病徵，已安排該分店與涉事外送速遞員有緊密接觸之員工接受病毒檢測，並即時隔離；亦已即時翻查該名外送速遞員工於確診前負責送遞之訂單，以配合衛生防護中心等有關防疫部門的相關安排。
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