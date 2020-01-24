新冠肺炎｜今增133宗確診126屬本地感染　屯門新墟康和護老中心部分院友要撤離 (16:48)

截至今日（25日）凌晨零時，本港新增133宗新型冠狀病毒確診個案，其中126宗屬本地感染，是連續第四日確診破百宗。截至今日下午，初步確診個案超過100宗。屯門新墟康和護老中心黃金分院昨（24日）有一名員工確診，今日再多一名院友確診、6名院友及兩名員工初步確診，其餘約20院友要撤走到另一地點隔離檢疫。另外，屯門聖公會福利協會康恩園及沙田救世軍隆亨長者之家分別有確診個案。
屯門新墟康和護老中心黃金分院群組：
．個案2477：93歲老婦，康和院友，7月20日發病，與另外6名初步確診院友屬同一病區
．早前已有一名職員確診（個案2254），今日再有兩名職員初步確診
．約5至6名員工要檢疫，入住涉事病區的約20名院友亦要撤走到其他合適地點隔離檢疫
沙田救世軍隆亨長者之家群組：
．今日新增3名院友確診
．早前已有一名院友及兩名職員確診，49名院友已轉送伸手助人協會樟木頭老人度假中心檢疫，其他密切接觸者要入住檢疫中心
屯門聖公會福利協會康恩園相關個案：
．個案2488：28歲男院友，平日可自行進出院舍，7月23日發病。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，要再進行流行病學調查以確定多少人屬密切接觸者及需要接受檢疫
今日有最少4名的士司機確診，其中一人曾參與7月11日在屯門中央廣場富臨酒家舉行的宴會，屯門富臨另再有4名食客確診。早前已有多人染疫的旺角雅蘭中心稻香慶回歸飯敘今日亦多4人確診。詳情：今增最少4的士司機確診 一曾赴屯門富臨宴會 另有確診者與數十人遊船河
今日其中3名確診者為青衣南消防局消防員，其中一名消防員曾駕車赴檢疫中心巡視。詳情：青衣南消防局3消防員確診 駐守昂船洲海關關員初步確診
香港大學大學堂昨日（24日）一名宿生初步確診，至今日確診，該宿舍今日再有一名宿生初步確診。詳情：港大大學堂一宿生確診另一宿生初步確診 同層宿生或隔離
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