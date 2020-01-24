新冠肺炎｜今增133宗確診126屬本地感染　屯門新墟康和護老中心部分院友要撤離 (16:48)

截至今日（25日）凌晨零時，本港新增133宗新型冠狀病毒確診個案，其中126宗屬本地感染，是連續第四日確診破百宗。截至今日下午，初步確診個案超過100宗。屯門新墟康和護老中心黃金分院昨（24日）有一名員工確診，今日再多一名院友確診、6名院友及兩名員工初步確診，其餘約20院友要撤走到另一地點隔離檢疫。另外，屯門聖公會福利協會康恩園及沙田救世軍隆亨長者之家分別有確診個案。