海洋公園為大熊貓慶祝生日　盈盈現妊娠反應須休養【短片】 (17:15)

較年輕的雌性大熊貓盈盈和雄性大熊貓樂樂身體狀況良好，盈盈和樂樂在今年4月首次成功自然交配。盈盈自7月中開始出現一些典型妊娠反應，包括食慾下降、休息時間增加等，惟公園不排除此為假懷孕現象，須繼續觀察盈盈的荷爾蒙水平及行為變化。

「百歲熊瑞」安安將在今年8月踏入34歲生日，年齡相等於人類約102歲，是人工飼養環境下全球最長壽的雄性大熊貓。公園稱，年邁的安安患有常見的老年疾病包括高血壓、關節炎和白內障，至上周安安患上由病菌引致的肺炎，工作人員正密切監察安安身體狀況。野生大熊貓的壽命一般是20歲左右，圈養的大熊貓可達到30歲，安安屬大熊貓界稀有的「熊瑞」。

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