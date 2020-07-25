海洋公園為大熊貓慶祝生日　盈盈現妊娠反應須休養【短片】 (17:15)

海洋公園自上周起因應新型冠狀病毒疫情而暫停開放，今日（25日）為園内三隻大熊貓安安、盈盈和樂樂預祝8月生日。由於盈盈自7月中開始出現妊娠反應現正休養，工作人員以竹子、番薯、胡蘿蔔及富士蘋果為材料，加上竹筍、沙葛、香蜜梨和南瓜等裝飾製作冰蛋糕送給樂樂作祝福。安安則收到以窩窩頭製成的壽桃，寓意福壽連年。
較年輕的雌性大熊貓盈盈和雄性大熊貓樂樂身體狀況良好，盈盈和樂樂在今年4月首次成功自然交配。盈盈自7月中開始出現一些典型妊娠反應，包括食慾下降、休息時間增加等，惟公園不排除此為假懷孕現象，須繼續觀察盈盈的荷爾蒙水平及行為變化。
「百歲熊瑞」安安將在今年8月踏入34歲生日，年齡相等於人類約102歲，是人工飼養環境下全球最長壽的雄性大熊貓。公園稱，年邁的安安患有常見的老年疾病包括高血壓、關節炎和白內障，至上周安安患上由病菌引致的肺炎，工作人員正密切監察安安身體狀況。野生大熊貓的壽命一般是20歲左右，圈養的大熊貓可達到30歲，安安屬大熊貓界稀有的「熊瑞」。
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