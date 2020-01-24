新冠肺炎｜隆亨邨長者之家爆疫　疑源自「的士飯堂」佐敦新發茶餐廳【附關係圖】 (15:15)

位於沙田隆亨邨榮心樓的救世軍隆亨長者之家，昨（24日）多一名87歲男院友確診，另有兩名院友初步確診，累計5人染疫。當中首名確診的清潔女工（個案2052）居於同一屋邨的善心樓，其4名家人昨確診。此前同一樓宇已有夫婦確診，分別為威爾斯親王醫院女清潔工（個案1536）及男兼職的士司機（個案1497）。該司機曾與另一的士司機（個案1356）曾同於7月5日光顧佐敦新華寶城餐廳，後者病發前3日則與一名的士司機（個案1291）見面（見圖1）。

據本報於本月10日的分析，確診的士司機（個案1291）本是坪石邨彬記食客，常接載較早發病的新發茶餐廳確診侍應（個案1289），司機的妻兒、駕同一輛的士的司機均確診（見圖2）。

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