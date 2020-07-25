新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (20:20)

本港今（25日）新增133宗新型冠狀病毒確診個案，126宗為本地個案。本文整理近7天（19至25日）有確診個案曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店名單。
○黃大仙區
慈雲山中心
Mikiki商場
黃大仙中心北館
現崇山商場
啟德花園購物商場
竹園商場
牛池灣市政大廈
彩雲商場 大快活
○觀塘區
德福廣場一期 麥當勞
秀茂坪商場
成業工業大廈 海潮食堂
瑞和街市政大廈
牛頭角公廁浴室
Megabox 竹虎京堂
淘大商場三期
牛頭角街市
彩德商場 龍記餐廳
○沙田區
顯徑商場
新城市廣場 L.D.K. by Ufufu Cafe
利達工業中心 伙食工業
海澄軒海景酒店
水泉澳廣場
新翠商場
好運中心 唐記包點
希爾頓中心
利安商場
頌安商場 大家樂
美林商場 翠河餐廳、大家樂
愉翠商場 一粥麵
沙田廣場 譚仔三哥米線
村南道 紅茶冰室
○深水埗區
香港城市大學中國銀行（香港）綜合樓 城大食坊
石硤尾商場
北河街市政大廈
長沙灣政府合署
元州商場 金滿都越南餐廳
冠奇大廈 阿明印尼餐廳
百老匯街 京都薈
蘇屋商場
○油尖旺區
帝京酒店
文華樓 蛇王如冰室
奧海城二期
新九龍廣場
旺角中心第1座
香港喜來登酒店
上海街 來多碗車仔麵
萬事昌廣場 Superstar Live Music Lounge
○屯門
屯門市廣場
海趣坊
友愛街市
屯門中央廣場 富臨酒家
黃金海岸商場 太平洋咖啡、麥當勞
愛定商場 彩晶軒、大快活、大家樂
屯門時代廣場北翼
山景商場 一粥麵、雲貴軒、大家樂
屯門 容龍海鮮酒家
○元朗
元朗廣場 麥當勞、牛一
興發大樓 麥當勞
合益商場
形點 I
○九龍城區
紅磡市政大廈
黃埔花園 肯德基家鄉雞、麥當勞
晴朗商場 太子美食
土瓜灣市政大廈暨政府合署
何文田廣場 明星海鮮燒鵝專門店
愛民廣場 百份百餐廳
啟朗苑 百份百餐廳
九龍城廣場 大快活
民泰街 印尼沙爹屋
○灣仔區、東區
莊士敦道 雅園餐廳小廚
銅鑼灣皇冠假日酒店
The Mercury NOC Coffee Co.
樂融軒 明星金閣海鮮酒家
北角匯
○青衣
青衣城 天丼
○九龍塘
又一城
○大埔
大埔綜合大樓
大元商場
昌運中心 麥當勞
○將軍澳、西貢
東港城
TKO街市
西貢街市
TKO Gateway Food Lane
白沙灣 Padstow Restaurant & Bar
○葵青、荃灣
荃威花園商場 1 期
兆和街 全記點心
葵盛東商場
荃灣帝盛酒店
○中西區
中環石板街酒店 Gradini 意大利餐廳
國際金融中心 Duck & Waffle
金鐘太古廣場 KOKOMI
西環德記潮州菜館
西營盤街市
○離島
諾富特東薈城酒店
東薈城
○北區
上水廣場
龍豐花園商場 豐泰牛雜專家
粉嶺中心 翠河餐廳
資料來源：衛生防護中心（截至7月25日）
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