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新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (20:20)

本港今（25日）新增133宗新型冠狀病毒確診個案，126宗為本地個案。本文整理近7天（19至25日）有確診個案曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店名單。

黃大仙區

慈雲山中心　

Mikiki商場

黃大仙中心北館

現崇山商場

啟德花園購物商場

竹園商場

牛池灣市政大廈

彩雲商場 大快活

觀塘區

德福廣場一期　麥當勞

秀茂坪商場

成業工業大廈　海潮食堂

瑞和街市政大廈

牛頭角公廁浴室

Megabox　竹虎京堂

淘大商場三期

牛頭角街市

彩德商場　龍記餐廳

沙田區

顯徑商場

新城市廣場　L.D.K. by Ufufu Cafe

利達工業中心　伙食工業

海澄軒海景酒店

水泉澳廣場

新翠商場

好運中心　唐記包點

希爾頓中心

利安商場

頌安商場　大家樂

美林商場　翠河餐廳、大家樂

愉翠商場　一粥麵

沙田廣場　譚仔三哥米線

村南道　紅茶冰室

深水埗區

香港城市大學中國銀行（香港）綜合樓　城大食坊

石硤尾商場

北河街市政大廈

長沙灣政府合署

元州商場　金滿都越南餐廳

冠奇大廈　阿明印尼餐廳

百老匯街　京都薈

蘇屋商場

油尖旺區

帝京酒店

文華樓　蛇王如冰室

奧海城二期

新九龍廣場

旺角中心第1座

香港喜來登酒店

上海街　來多碗車仔麵

萬事昌廣場 Superstar Live Music Lounge

○屯門

屯門市廣場

海趣坊

友愛街市

屯門中央廣場　富臨酒家

黃金海岸商場　太平洋咖啡、麥當勞

愛定商場　彩晶軒、大快活、大家樂

屯門時代廣場北翼

山景商場　一粥麵、雲貴軒、大家樂

屯門　容龍海鮮酒家

元朗

元朗廣場　麥當勞、牛一

興發大樓　麥當勞

合益商場

形點 I

○九龍城區

紅磡市政大廈

黃埔花園　肯德基家鄉雞、麥當勞

晴朗商場　太子美食

土瓜灣市政大廈暨政府合署

何文田廣場　明星海鮮燒鵝專門店

愛民廣場　百份百餐廳

啟朗苑　百份百餐廳

九龍城廣場　大快活

民泰街　印尼沙爹屋

○灣仔區、東區

莊士敦道　雅園餐廳小廚

銅鑼灣皇冠假日酒店

The Mercury NOC Coffee Co.

樂融軒　明星金閣海鮮酒家

北角匯

青衣

青衣城　天丼

○九龍塘

又一城

○大埔

大埔綜合大樓

大元商場

昌運中心　麥當勞

○將軍澳、西貢

東港城

TKO街市

西貢街市

TKO Gateway Food Lane

白沙灣 Padstow Restaurant & Bar

葵青、荃灣

荃威花園商場 1 期

兆和街　全記點心

葵盛東商場

荃灣帝盛酒店

○中西區

中環石板街酒店　Gradini 意大利餐廳

國際金融中心　Duck & Waffle

金鐘太古廣場　KOKOMI

西環德記潮州菜館

西營盤街市

○離島

諾富特東薈城酒店

東薈城

○北區

上水廣場

龍豐花園商場　豐泰牛雜專家

粉嶺中心　翠河餐廳

資料來源：衛生防護中心（截至7月25日）

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