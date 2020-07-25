新冠肺炎｜養和要求有病徵者　入院或診症前呈病毒檢測陰性報告 (16:00)

新型冠狀病毒在社區大爆發，有私家醫院要求入院病人先驗病毒，養和醫院回覆本報查詢時稱，為進一步保障病人及醫護安全，自7月20日起，養和醫院建議主診醫生安排病人在入院前接受新型冠狀病毒測試，測試可在該院或獲認證的化驗所進行。養和表示，現時任何符合呈報準則以外的病人，如在過去14天有旅遊史或接觸史，或出現病徵，均必須在入院或診症前，提供病毒測試呈陰性的有效報告。
浸會醫院回覆本報查詢時表示，下周一（27日）起，所有入院病人必須持有72小時內發出的病毒測試陰性結果才可入院。該院本身有提供病毒測試服務，但醫院網頁顯示，暫時不提供新型冠狀病毒公眾檢測。
另外，有私家醫生接獲仁安醫院通知，下月3日起建議所有入院病人要有72小時內檢測出的陰性結果，醫生可按臨牀判斷決定豁免，若病人涉及染疫群組或氣霧程序等，而又沒有陰性結果，該院保留拒收病人的權利。本報昨晚至今未聯絡上仁安醫院。
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