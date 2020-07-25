新冠肺炎｜養和要求有病徵者　入院或診症前呈病毒檢測陰性報告 (16:00)

浸會醫院回覆本報查詢時表示，下周一（27日）起，所有入院病人必須持有72小時內發出的病毒測試陰性結果才可入院。該院本身有提供病毒測試服務，但醫院網頁顯示，暫時不提供新型冠狀病毒公眾檢測。

另外，有私家醫生接獲仁安醫院通知，下月3日起建議所有入院病人要有72小時內檢測出的陰性結果，醫生可按臨牀判斷決定豁免，若病人涉及染疫群組或氣霧程序等，而又沒有陰性結果，該院保留拒收病人的權利。本報昨晚至今未聯絡上仁安醫院。

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