新冠肺炎｜許樹昌稱海員檢疫安排有漏洞　倡取消在港換班3星期 (11:53)

本港新型冠狀病毒疫情持續，近日出現多宗豁免檢疫的海員確診個案，有專家更推測機師、海員等豁免檢疫者或是第三波疫情的爆發源頭。政府抗疫督導委員會專家顧問、中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌今日（25日）在港台節目表示，現時海員的檢疫安排上有漏洞，建議政府考慮取消海員在港換班安排3星期。
許樹昌稱，目前海員來港前48小時內要在出發地取得陰性檢測結果，抵港後亦要檢測，惟他們在得悉檢測報告前仍可外出，令病毒有滲入社區的風險。許樹昌認為，政府應安排海員抵港後在酒店等候檢測報告，至得知結果呈陰性後方可自由活動。他又提到新加坡要求海員抵埗後48小時內離境，建議港府可作參考，收緊對抵港海員的限制措施。
對於有建制派議員建議因應疫情押後9月的立法會選舉，許樹昌認為可於8月底作最後決定，若確診數字下跌，社會不用太擔心，政府可考慮延長投票時間，以及放置風扇保持票站空氣流通等措施。
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