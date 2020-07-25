新冠肺炎｜許樹昌稱海員檢疫安排有漏洞　倡取消在港換班3星期 (11:53)

許樹昌稱，目前海員來港前48小時內要在出發地取得陰性檢測結果，抵港後亦要檢測，惟他們在得悉檢測報告前仍可外出，令病毒有滲入社區的風險。許樹昌認為，政府應安排海員抵港後在酒店等候檢測報告，至得知結果呈陰性後方可自由活動。他又提到新加坡要求海員抵埗後48小時內離境，建議港府可作參考，收緊對抵港海員的限制措施。

對於有建制派議員建議因應疫情押後9月的立法會選舉，許樹昌認為可於8月底作最後決定，若確診數字下跌，社會不用太擔心，政府可考慮延長投票時間，以及放置風扇保持票站空氣流通等措施。

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