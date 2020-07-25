新冠肺炎｜高拔陞：醫管局壓力非常大　亞博館最快仍要一周才可用 (11:36)

高拔陞表示，今波疫情有很多年紀大及有長期病患的確診者，住院時間較長，約1200張一線隔離病牀很快會爆滿；即使有二線隔離病牀，亦要病人情況適合才可轉送。他呼籲市民無論在街上、工作時或在家中都要盡量小心，在家也不要完全鬆懈。

出席同一節目的天水圍醫院副行政總監、急症科顧問醫生李立業指出，本港出現第二波疫情時，政府已計劃以鯉魚門公園度假村作為社區隔離設施，因此能較快啟用；初期每日會轉送約30名病情穩定確診者到度假村隔離，昨日（24日）啟用首天已接收23名病人，今日預計接收26人。

李立業表示，鯉魚門公園度假村是用作院後服務，而亞洲國際博覽館則為院前服務，為病人提供基本治療，規模須近似醫院，提供X光、藥房及抽血等，初期會提供100張病牀，預計需要10至14名醫生，以及40至50名護士。

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