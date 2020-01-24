男子騎電動滑板車行人路狂飈　警電單車一度尾隨窮追　籲市民提供涉事者線索 (21:57)

警方晚上在facebook表示，今午3時許，警方在樂善道和東隆道一帶巡邏期間，發現一名男子在行人路上高速駕駛電動滑板車，嚴重危害附近路人及道路使用者人身安全，亦觸犯《道路交通條例》下相關罪行。警員先後於安全情況下沿馬路及行人路駕駛警車，尾隨該電動滑板車並嘗試截停該男子，同時響起警號向附近市民示警。但該男子不理警方警告，繼續駕駛電動滑板車，警員考慮到該地點近民居，基於安全問題，遂停止追捕行動。警方正追查疑犯下落，稱留意到網上有流傳事件部分的片段，呼籲市民提供線索，如市民有任何消息提供，可致電5633 3635（24小時熱線）與黃大仙警區交通隊聯絡。

警將軍澳截電動滑板車及電動單輪車拘兩男

另外，將軍澳警區人員周二（21日）起一連兩日，在區內進行打擊非法駕駛電動可移動工具行動。行動中，警員截獲一輛電動滑板車及一輛電動單輪車，拘捕兩名分別33及48歲男子，涉嫌「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「駕駛未有登記及未領牌車輛」、「沒有第三者保險而使用車輛」被捕。兩人已獲准保釋，須於8月中旬向警方報到。

警方重申，電動可移動工具不宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合在行人道或單車徑上使用。任何人在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，均屬違法。警方會繼續加強執法行動，以保障市民安全，警方呼籲市民切勿以身試法。

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