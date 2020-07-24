新冠肺炎｜稻香慶回歸群組再多4人確診　紅磡土瓜灣街市檔販染疫 (19:19)

旺角雅蘭中心稻香慶回歸群組：

．個案2260、2273、2327、2334：均曾參加7月9日慶回歸飯敘，當中有人由檢疫中心送院

屯門中央廣場富臨酒家群組：

．個案2280：43歲女子，7月14日光顧富臨，7月18日發病

．個案2308：56歲女子，7月11日與數名朋友在富臨晚膳，但並非參加當日在該處舉行的宴會，7月18日發病

紅磡街市相關個案：

．個案2316：72歲女子，紅磡街市乾貨檔販，7月16日發病

．個案2341：71歲女子，紅磡街市清潔工，7月19日發病

其他街市及食肆相關個案：

．個案2265：61歲男子，土瓜灣市政大廈海鮮檔販，7月20日發病

．個案2282：69歲男子，何文田明星酒家員工，7月28日發病。明星海鮮酒家集團在facebook表示，何文田店由7月25日至8月3日暫停營業，已安排清潔公司到場清潔消毒

．個案2335：45歲女子，屯門容龍海鮮酒家樓面，7月18日發病

．個案2348：61歲女子，早前曾與其他確診者在西環德記潮州菜館用膳，7月17日發病。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，當晚聚會「好似都話有好多圍」，中心會再跟進

張竹君指出，近日本地感染個案當中，約一半源頭不明，當中不少病人是家庭主婦或長者，他們平日少外出，通常是出外買餸、飲茶。她表示，這段時間可能社區病毒量較高、隱形患者較多，故呼籲主婦和長者盡量減少買餸或外出次數，並要保持衛生，特別是「接觸咗任何嘢之後都盡量保持手部衛生、戴口罩」。

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