少年槌襲警罪成還押候判　官稱被告沒傷痕虛構被警襲 (20:15)

被告為現時16歲的男生，他被控於去年10月7日在屯門青山公路新墟段與屯門鄉事會路交界襲擊警員X。

葉官裁決時稱，本案沒有片段，只依賴證人供辭，他認為X的作供清晰直接，沒有前後矛盾和不合理地方。至於辯方曾稱，被告遭警員跪頸制服，又被圍毆及口塞警棍，葉官認為被告沒有表面傷痕，明顯是虛構受襲過程。

被告母親早前供稱，陪同兒子錄口供期間，兒子不斷強調槌不屬於他，惟警員沒有記錄下來。葉官質疑，李母最終在口供上簽名，律師到場後亦不反映，認為李母「捏造不實案情」。

辯方說被告右手曾受傷不能握拳，不可能手持木槌快速奔跑，但葉官稱被告能用右手書寫，不接納其傷勢嚴重之說，又相信就算剩下4根手指都能緊握涉案槌子。

辯方求情稱，被告自小患有「對立性反抗症」，情緒管理出現問題，一直有教師和社工輔導，冀法庭考慮以感化方式處理。但葉官稱感化不足以反映案件嚴重性，下令一併索取其他報告再作決定。

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