新冠肺炎｜消防一確診兩初步確診　再有一警一入境處人員染疫 (18:47)

個案2264：36歲男警，隸屬新界南警區交通部，主要工作地點為機場和東涌，7月21日發病

個案2309：消防員，駐守長洲滅火輪消防局，居於油塘高翔苑紀律部隊宿舍，7月20日最近一次上班。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，會調查該消防員的同事需否列為密切接觸者，如有需要會安排他們接受檢疫

消防處表示，青衣南消防局兩名主要負責滅火及救援的消防人員，對新型冠狀病毒測試初步呈陽性，兩人分別居於葵涌葵馥苑及油麻地救護站消防已婚人員宿舍。他們最近一次上班日期均為7月21日，其中一人7月22日感不適，到普通科門診診所求醫；另一人7月23日晚上身體不適，到醫院急症室求醫，經檢測對新冠病毒呈陽性並須即時入院。

入境處今午亦發稿，表示一名屬居留權證明書組工作的男高級入境事務主任，於今日凌晨接獲院方通知確診，他在灣仔入境事務大樓9樓負責後勤工作，最近一次上班日期為7月22日。

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