新冠肺炎｜華昇診斷中心遭業主入稟　稱失實陳述要求撤銷租約遷出單位 (18:00)

相關報道︰華大檢測中心疑落腳大埔工廈 被指近民居

原告為大埔綉花工藝有限公司，被告為華昇診斷中心有限公司，由華大基因開設。入稟狀指出，原告為大埔汀角路51號太平工業園一單位業主，今年6月16日與被告簽訂租約，將物業租予被告。

原告現根據《失實陳述條例》申請解除租約，並要求被告交出上述單位。原告另要求被告每月賠償逾18萬元至清空物業為止，用作租值補償。

翻查資料，有大埔區議員上周五（17日）在涉事單位，拍攝到室內有放置印有「火眼實驗室」及「華大基因」的充氣倉，並向工業園租務處查詢，對方表示剛得知有單位被用作檢測中心。區議員表示該檢測中心鄰近民居，憂慮病毒樣本運送潛在安全問題。

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