新冠肺炎｜今增123宗確診連續第三日破新高　115宗屬本地感染　再有護老院職員院友染疫 (16:48)

港泰護老中心有限公司相關個案：

．個案2343：協助港泰院友送往薄扶林賽馬會傷健營檢疫的工作人員，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，病人因當時的保護衣或防感染措施「做得不是太理想」，早前被送入檢疫中心，其後確診

屯門新墟康和護老中心相關個案：

．個案2254：52歲女子，康和護老中心員工，7月15日發病。張竹君指出，病人工作的病區內有18名院友，衛生防護中心昨晚（23日）已到院舍為院友及員工安排新冠病毒測試，但今早院舍有7至8人出現病徵送院，其中一人初步確診；其他院友及職員將分別被安排到合適地方或檢疫中心接受檢疫

救世軍隆亨長者之家相關個案：（相關報道：救世軍隆亨長者之家今多兩院友初步確診 49院友送樟木頭老人度假中心檢疫）

．個案2305：87歲男院友，7月22日發病

．該院舍另有兩人初步確診；一名清潔工（個案2052）及一名廚師（個案2224）早前已確診

．個案2304、2366、2367及2368：隆亨群組確診者的家人

其他與醫療或安老服務相關個案：

．個案2261及2262：兩人均是下葵涌仁濟醫院—香港浸會大學中醫診所暨教研中心（葵青區）的登記處支援服務助理

．個案2346：負責上門照顧長者的服務員，居於慈雲山慈正邨，因慈正邨有確診個案，經衛生署安排深喉唾液測試後確診；發病前兩日起的傳染期內曾到兩三個家庭照顧長者，相關的人會被安排入檢疫中心

．個案2351：46歲女子，威爾斯親王醫院腎科病人，7月13至15日到威院綜合腎科護理中心接受腹膜透析（洗肚）訓練，7月15日因腹膜炎入住威院普通內科病房，7月21日出院後轉到大埔康和護老中心，7月22日因發燒及喉嚨痛送往大埔那打素醫院，之後確診。病人的一名家人早前已確診（個案2150）；張竹君表示，大埔康和護老中心沒有其他個案。

再有紀律部隊人員染疫：一名消防員確診、一人初步確診，另連續第二日有警員及入境處人員確診。（詳見：消防一確診一初步確診 再有一警一入境處人員染疫）

聯合醫院一名運作助理昨（23日）初步確診，醫管局總行政經理庾慧玲表示，該運作助理主要負責後勤及運送物資，最近一次上班日期是7月21日，醫院7名職員被列為密切接觸者要檢疫，院方已安排消毒醫院貨倉等設施。庾慧玲指出，由於該運作助理有家人早前已確診，故相信事件非院內感染；她又澄清，除此運作助理外，聯合醫院無其他醫護人員染疫。

另外，醫管局昨公布一名捐血者確診，庾慧玲表示，接受確診者捐出紅血球的病人，昨已返回瑪嘉烈醫院接受新冠病毒檢測並呈陰性；確診者捐出的血液樣本經檢測亦對新冠病毒呈陰性。

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