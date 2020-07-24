52條白海豚本港出沒較上年回升　惟連續5年絕迹大嶼山東北 (16:25)

漁護署公布最新中華白海豚監察報告，發現2019年4月至2020年3月（下稱2019年度），在本港水域出沒的中華白海豚數量為52條，較去年32條回升。報告分析了白海豚主要棲息的4個水域，大嶼山西南錄得19條白海豚、西面有29條、西北有4條，東北水域則無錄得任何白海豚，已是連續第5年無白海豚出沒紀錄。
在2019年，中華白海豚在大嶼山西南、西、西北及東北4個調查區域的整體數目估計為52條（2011至2018年的年度數目分別為88、80、73、87、65、47、47及32條）。過去20年均錄得明顯下降趨勢；而4個調查區域合共的整體海豚數目雖在2019年顯著回升，但過去10年仍明顯下降。
報告指出，中華白海豚在2019年的重要棲息地，主要集中在大嶼山西面及西南面，即由大澳至分流的近岸水域。過去9年，白海豚在大嶼山西面及西南面水域棲息地的使用量在2014至15年間達最高水平，之後數年逐步減少，但在2019年卻增加，兩水域合共錄得48條，較2018年度25條上升，使用量變化較大。
在北大嶼山水域，近年白海豚的使用率大幅下降，在過去3年亦只集中出沒於西北水域。報告又指出，港珠澳大橋工程完成後，白海豚在北大嶼水域的使用量未有回升迹象。
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