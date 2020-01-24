新冠肺炎｜救世軍隆亨長者之家今多兩院友初步確診　49院友送樟木頭老人度假中心檢疫 (18:53)

【18:53】救世軍隆亨長者之家現有兩名員工及一名男院友確診。救世軍表示，衛生防護中心昨日（23日）安排隆亨長者之家全部院友進行病毒檢測，其中2名院友初步確診，檢測結果呈陽性，已於昨晚送院。其餘49名院友檢測結果全部呈陰性，已安排送到樟木頭老人度假中心進行隔離。

【16:18】沙田區議員曾杰接受查詢表示，據其了解，全院約50名院友下午將送往伸手助人協會樟木頭老人度假中心檢疫，他們初步對新冠病毒呈陰性。

救世軍回覆查詢表示，根據衛生防護中心指示，隆亨長者之家今日會安排全院院友到樟木頭老人度假中心接受隔離。

下午4時許，隆亨長者之家多名長者陸續獲安排撤離。

據伸手助人協會樟木頭老人度假中心資料，該度假中心設26間四人房、23間二人房，最多容納150人，加牀後則最多容納176人。

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