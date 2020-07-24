文員扮電影公司人事總監試鏡非禮女模　盜竊及非禮罪成 (14:45)

法官葉佐文綜合證供稱，被告唐家樂（31歲）前年10月自稱為「天下一電影公司」的人事總監，約女事主到酒店試鏡，其間要求事主和他示範電影《婚前試愛》的性愛場面。事主僅穿內褲及胸圍，被告以事主「唔入戲」為由，撫摸其胸部及下體，事主兩日後報案。

辯方曾爭議事主報案時僅提及遭被告欺詐，之後錄口供才披露遭性侵，質疑事件屬虛構。惟葉官信納事主報案時礙於男友在場，不想男友難受，才沒有將試戲過程和盤托出，又稱事主無戒心下遭被告乘虛而入，裁定被告非禮罪成。

其餘3項盜竊罪，涉及被告稱事主已簽合約，向她收取5000元「解約金」，以及藉詞為3名女子收款辦勞工保險。辯方爭議該些款項為貸款，惟葉官認為與控方證人的說法不符，遂裁定3罪成立。

被告早前承認兩項使用虛假文書罪，但否認4項盜竊罪及1項非禮罪，今被裁定3項盜竊及1項非禮罪成，餘下1項盜竊罪不成立。

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