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新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽　紅磡土瓜灣街市職工染疫 (21:37)

本港今（24日）新增123宗新型冠狀病毒確診個案，115宗為本地個案。本文整理近7天（18至24日）有確診個案曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店名單。

黃大仙區

黃大仙中心北館

牛池灣市政大廈

鳳德商場

雙鳳街街市

慈雲山中心　大快活、翠河餐廳、森美奧廚房、尚然堂、手作功夫茶

現崇山商場　彩晶軒

萬年戲院大廈　敘苑粉麵茶餐廳

觀塘區

德福廣場一期　麥當勞

秀茂坪商場

成業工業大廈　海潮食堂

瑞和街市政大廈

牛頭角公廁浴室

Megabox　竹虎京堂

淘大商場三期

彩德商場　龍記餐廳

啟業商場

成運工業大廈　泰坊

○沙田區

新翠商場

好運中心　唐記包點

希爾頓中心

利安商場

美林商場　翠河餐廳、大家樂

愉翠商場　一粥麵

沙田廣場　譚仔三哥米線  

村南道　紅茶冰室

京瑞廣場二期　富臨皇宮

○深水埗區

石硤尾商場

北河街市政大廈

元州商場　金滿都越南餐廳

冠奇大廈　阿明印尼餐廳

百老匯街　京都薈

蘇屋商場

基隆街　番茄師兄

百老匯街　美味小廚茶餐廳

北河街街市及熟食中心

○油尖旺區

文華樓　蛇王如冰室

奧海城二期

新九龍廣場

香港喜來登酒店

家樂坊

朗豪坊

高氏大廈　雞蛋屋

The One　東海薈 ·拉斐特

汝州街垃圾收集站

香港藝術館　Ink Seafood Bar & Eatery

安年大廈九記打冷

圓方

上海街13號　來多碗車仔麵

○屯門

屯門中央廣場　富臨酒家

友愛街市

愛定商場　彩晶軒、大快活、大家樂

山景商場　一粥麵、雲貴軒、大家樂

翠林花園　輝記潮州粉麵、翠林茶餐廳

屯門市廣場一期　名點屋

新屯門商場

屯門 容龍海鮮酒家

○元朗

元朗廣場　麥當勞、牛一

興發大樓　麥當勞

合益商場

形點 I

○九龍城區

晴朗商場　太子美食

愛民廣場　百分百餐廳

民泰街　印尼沙爹屋

紅磡市政大廈

家維商場

昭民樓　愛民茶餐廳

黃埔天地　博藝會

大利大廈　檀香山茶餐廳

土瓜灣市政大廈

何文田 明星海鮮燒鵝專門店

○灣仔區、東區

海城洋樓　東坡豬手麵

維峰　ASAP As Simple As Possible

樂融軒　明星金閣海鮮酒家

北角匯

電氣道134號善心醫務中心

和富中心

○青衣

青衣城　天丼

○九龍塘

又一城

○大埔

大埔綜合大樓

大元商場

昌運中心　麥當勞

美心食品廠

○將軍澳

將軍澳廣場　太興

新都城2期

○葵青、荃灣

荃威花園商場 1 期

兆和街全記點心  

葵盛東商場

荃灣帝盛酒店

○中西區

中環石板街酒店　Gradini 意大利餐廳

金鐘太古廣場　KOKOMI

西環 德記潮州菜館

○離島

諾富特東薈城酒店

東薈城

○北區

龍豐花園商場 豐泰牛雜專家

粉嶺中心 翠河餐廳

石湖墟市政大廈

資料來源：衛生防護中心（截至7月24日）

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