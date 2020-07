新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽　紅磡土瓜灣街市職工染疫 (21:37)

○黃大仙區

黃大仙中心北館

牛池灣市政大廈

鳳德商場

雙鳳街街市

慈雲山中心 大快活、翠河餐廳、森美奧廚房、尚然堂、手作功夫茶

現崇山商場 彩晶軒

萬年戲院大廈 敘苑粉麵茶餐廳

○ 觀塘區

德福廣場一期 麥當勞

秀茂坪商場

成業工業大廈 海潮食堂

瑞和街市政大廈

牛頭角公廁浴室

Megabox 竹虎京堂

淘大商場三期

彩德商場 龍記餐廳

啟業商場

成運工業大廈 泰坊

○沙田區

新翠商場

好運中心 唐記包點

希爾頓中心

利安商場

美林商場 翠河餐廳、大家樂

愉翠商場 一粥麵

沙田廣場 譚仔三哥米線

村南道 紅茶冰室

京瑞廣場二期 富臨皇宮

○深水埗區

石硤尾商場

北河街市政大廈

元州商場 金滿都越南餐廳

冠奇大廈 阿明印尼餐廳

百老匯街 京都薈

蘇屋商場

基隆街 番茄師兄

百老匯街 美味小廚茶餐廳

北河街街市及熟食中心

○油尖旺區

文華樓 蛇王如冰室

奧海城二期

新九龍廣場

香港喜來登酒店

家樂坊

朗豪坊

高氏大廈 雞蛋屋

The One 東海薈 ·拉斐特

汝州街垃圾收集站

香港藝術館 Ink Seafood Bar & Eatery

安年大廈九記打冷

圓方

上海街13號 來多碗車仔麵

○屯門

屯門中央廣場 富臨酒家

友愛街市

愛定商場 彩晶軒、大快活、大家樂

山景商場 一粥麵、雲貴軒、大家樂

翠林花園 輝記潮州粉麵、翠林茶餐廳

屯門市廣場一期 名點屋

新屯門商場

屯門 容龍海鮮酒家

○元朗

元朗廣場 麥當勞、牛一

興發大樓 麥當勞

合益商場

形點 I

○九龍城區

晴朗商場 太子美食

愛民廣場 百分百餐廳

民泰街 印尼沙爹屋

紅磡市政大廈

家維商場

昭民樓 愛民茶餐廳

黃埔天地 博藝會

大利大廈 檀香山茶餐廳

土瓜灣市政大廈

何文田 明星海鮮燒鵝專門店

○灣仔區、東區

海城洋樓 東坡豬手麵

維峰 ASAP As Simple As Possible

樂融軒 明星金閣海鮮酒家

北角匯

電氣道134號善心醫務中心

和富中心

○青衣

青衣城 天丼

○九龍塘

又一城

○大埔

大埔綜合大樓

大元商場

昌運中心 麥當勞

美心食品廠

○將軍澳

將軍澳廣場 太興

新都城2期

○葵青、荃灣

荃威花園商場 1 期

兆和街全記點心

葵盛東商場

荃灣帝盛酒店

○中西區

中環石板街酒店 Gradini 意大利餐廳

金鐘太古廣場 KOKOMI

西環 德記潮州菜館

○離島

諾富特東薈城酒店

東薈城

○北區

龍豐花園商場 豐泰牛雜專家

粉嶺中心 翠河餐廳

石湖墟市政大廈

資料來源:衛生防護中心(截至7月24日)