新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽　紅磡土瓜灣街市職工染疫 (21:37)

本港今（24日）新增123宗新型冠狀病毒確診個案，115宗為本地個案。本文整理近7天（18至24日）有確診個案曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店名單。
○黃大仙區
黃大仙中心北館
牛池灣市政大廈
鳳德商場
雙鳳街街市
慈雲山中心 大快活、翠河餐廳、森美奧廚房、尚然堂、手作功夫茶
現崇山商場 彩晶軒
萬年戲院大廈 敘苑粉麵茶餐廳
○觀塘區
德福廣場一期 麥當勞
秀茂坪商場
成業工業大廈 海潮食堂
瑞和街市政大廈
牛頭角公廁浴室
Megabox 竹虎京堂
淘大商場三期
彩德商場 龍記餐廳
啟業商場
成運工業大廈 泰坊
○沙田區
新翠商場
好運中心 唐記包點
希爾頓中心
利安商場
美林商場 翠河餐廳、大家樂
愉翠商場 一粥麵
沙田廣場 譚仔三哥米線
村南道 紅茶冰室
京瑞廣場二期 富臨皇宮
○深水埗區
石硤尾商場
北河街市政大廈
元州商場 金滿都越南餐廳
冠奇大廈 阿明印尼餐廳
百老匯街 京都薈
蘇屋商場
基隆街 番茄師兄
百老匯街 美味小廚茶餐廳
北河街街市及熟食中心
○油尖旺區
文華樓 蛇王如冰室
奧海城二期
新九龍廣場
香港喜來登酒店
家樂坊
朗豪坊
高氏大廈 雞蛋屋
The One 東海薈 ·拉斐特
汝州街垃圾收集站
香港藝術館 Ink Seafood Bar & Eatery
安年大廈九記打冷
圓方
上海街13號 來多碗車仔麵
○屯門
屯門中央廣場 富臨酒家
友愛街市
愛定商場 彩晶軒、大快活、大家樂
山景商場 一粥麵、雲貴軒、大家樂
翠林花園 輝記潮州粉麵、翠林茶餐廳
屯門市廣場一期 名點屋
新屯門商場
屯門 容龍海鮮酒家
○元朗
元朗廣場 麥當勞、牛一
興發大樓 麥當勞
合益商場
形點 I
○九龍城區
晴朗商場 太子美食
愛民廣場 百分百餐廳
民泰街 印尼沙爹屋
紅磡市政大廈
家維商場
昭民樓 愛民茶餐廳
黃埔天地 博藝會
大利大廈 檀香山茶餐廳
土瓜灣市政大廈
何文田 明星海鮮燒鵝專門店
○灣仔區、東區
海城洋樓 東坡豬手麵
維峰 ASAP As Simple As Possible
樂融軒 明星金閣海鮮酒家
北角匯
電氣道134號善心醫務中心
和富中心
○青衣
青衣城 天丼
○九龍塘
又一城
○大埔
大埔綜合大樓
大元商場
昌運中心 麥當勞
美心食品廠
○將軍澳
將軍澳廣場 太興
新都城2期
○葵青、荃灣
荃威花園商場 1 期
兆和街全記點心
葵盛東商場
荃灣帝盛酒店
○中西區
中環石板街酒店 Gradini 意大利餐廳
金鐘太古廣場 KOKOMI
西環 德記潮州菜館
○離島
諾富特東薈城酒店
東薈城
○北區
龍豐花園商場 豐泰牛雜專家
粉嶺中心 翠河餐廳
石湖墟市政大廈
資料來源：衛生防護中心（截至7月24日）
相關字詞﹕新冠肺炎 新冠肺炎 確診 疫情 新冠肺炎香港 新冠肺炎疫情 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 疫情第三波 編輯推介