7．28上環衝突　夫婦及17歲少女暴動罪脫　湯偉雄杜依蘭管無線電器具罪成各罰款1萬元 (11:45)

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不少旁聽公眾聞判拍掌叫好，有人喜極而泣，3名被告走出犯人欄與親友相擁。就湯氏夫婦罪成的無牌管有無線電器具罪，法官稱兩人在疫情下經營健身中心有困難，「幸運地得到政府資助」，遂判兩人各罰款1萬元。

案件涉及3名被告，包括報稱健身中心東主的夫婦湯偉雄（38歲）和杜依蘭（41歲），以及現年17歲的李宛叡，他們否認於去年7月28日在德輔道西近西邊街一帶參與暴動，湯氏夫婦另否認無牌管有無線電器具罪。

控方開案陳辭指出，警務處長案發當日只批准示威者在中環遮打花園集會，大批人擅自向西環中聯辦遊行，警方遂在西區警署外德輔道西佈防，阻止示威者繼續前行。

至傍晚5時許，示威者向警方叫囂，並在路中心設路障。警方多次警告不果遂推進防線，遭投擲雜物，於晚上7時許施放催淚煙。大批示威者後退，此時湯氏夫婦從德輔道西轉入奇靈里，再拐入一條不知名後巷抵達西源里，會合李宛叡。3人在西源里轉右，發現前方是倔頭路，打算攀爬鐵絲網逃走。此時速龍小隊趕至，湯偉雄涉阻擋警方圖助妻子及少女逃走，3人終被制服拘捕。