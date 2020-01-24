新冠肺炎｜亞博設安老院舍臨時檢疫中心　首100牀位最快周五啟用【短片】 (22:45)

本港正面對第三波新型冠狀病毒疫情，本地感染個案飈升，更出現安老院舍感染及傳播。政府在亞洲國際博覽館增設檢疫及社區治療設施，其中安老院舍臨時檢疫中心最快明日（24日）可啟用。
亞博安老院舍臨時檢疫中心將會有護理人員24小時當值，有專人負責接受檢疫者的日常起居。首個場館可容納100個牀位，最快明日啟用；預留作擴充的第二個場館，可容納約150至200個牀位。
政務司長張建宗今日由食物及衛生局副秘書長（衛生）方毅、社會福利署助理署長（家庭及兒童福利）彭潔玲，以及醫管局總監（質素及安全）鍾健禮陪同，先後視察用作安老院舍臨時檢疫中心及社區治療設施的亞博場館。張建宗形容該處的醫護和其他工作人員是「無名英雄」，稱他們敬老、護老、愛老「會積福㗎，福有攸歸」。
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