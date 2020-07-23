兩男子涉爆炸品案被捕　警檢獲含山埃精靈球 (20:15)

灣仔警區刑事總督察陳倩媛指出，7月1日晚上約7時半，灣仔集成中心外有大批示威者聚集。警員在附近掃蕩，其間聽到一聲巨響，發現集成中心外一個垃圾桶旁邊的紙箱冒出白煙。經爆炸品處理課人員確認，發現紙箱內沒有炸彈裝置，但內有一個已變形並有燒過痕迹的膠樽，裝有白色粉末及發出濃烈漂白劑氣味。

警方經深入調查鎖定兩名男子，今早分別在二人於馬鞍山及堅尼地城的住所，以涉嫌導致相當可能危害生命或財產的爆炸罪名，拘捕姓袁（29歲）和姓李（31歲）男子，他們分別報稱會計文員及科學學習班導師。

警方表示，在堅尼地城及北角一單位內，檢獲數瓶灰黑色粉末、數瓶白色粉末、數瓶煞車油、多袋臭粉及漂白餅、數十條膠喉駁管及一些小型玻璃樽，和小量塑膠精靈球，懷疑用作製造炸藥材料，姓李男子涉嫌管有炸藥被捕。爆炸品處理課到場檢驗後，於灰黑色粉末中發現40克低能量炸藥，並在其中一個塑膠精靈球內發現山埃。

警方調查發現，涉案北角單位是一間小朋友學習中心，是其中一名疑犯的工作地點。警方強調，導致爆炸及管有爆炸品屬嚴重罪行，對公眾安全構成重大威脅和恐慌，強烈讉責有人利用工作便利，把危險品放置在有可能危害公眾，尤其是小朋友的地方，行爲極不負責任。