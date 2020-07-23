新冠肺炎｜多區食肆有職員食客染疫　再有教師司機確診 (19:48)

食肆及飲食業相關確診個案：

．個案2150：47歲男子，在樓上食品負責食品加工，7月18日發病

．個案2165：38歲男子，在九龍灣德福花園麥當勞負責炸雞，無病徵；其家人早前已確診

．個案2177：24歲女子，屯門翠林花園翠林茶餐廳員工，7月19日發病

．個案2193：34歲女子，金鐘太古廣場日本餐廳KOKOMI洗碗工

．個案2231：29歲男子，大角嘴晴苑泰國菜樓面員工，7月17日發病

慈雲山相關個案：

．個案2160及2161曾光顧食肆

．個案2187：70歲女子，慈雲山中心薀莎餐廳食客，7月13日發病

．個案2237：46歲女子，慈雲山街市菜販，無病徵

．個案2202：24歲女子，慈雲山中心「手作功夫茶」員工，7月18日發病

部分其他確診個案：

．個案2135：49歲女子，牛池灣彩輝邨屋邨管理處保安，負責聽電話和在保安室監察保安系統，一般並沒有與居民接觸；7月19日發病，7月22日最近一次上班

．個案2142：61歲男子，的士司機，7月11日發病，經運輸及房屋局為的士司機安排的檢測發現染疫

．個案2144：57歲男子，在柴灣一間印刷廠工作，一名同事早前已確診

．個案2169：38歲男子，在長沙灣一座工業大廈從事資訊科技工作

．個案2178：34歲男子，東華三院馮黃鳳亭中學教師，最近一次上班日期是7月17日，7月18日發病。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，雖然該教師在傳染期內曾回校，但未必有接觸學生；該校一家長7月7日確診，但該家長的家人已入住檢疫中心，相信他們與教師確診相關的機率較小

．個案2208：64歲男子，在青馬管制區工作的貨櫃司機

．個案2212：61歲女子，在柴灣工作，一名同事早前已確診

．個案2232：55歲男子，在大埔一間Market Place By Jasons分店負責理貨

新冠肺炎 相關報道：

今增118宗確診 111屬本地感染 慶回歸、警宿聚會群組共多3人染疫

伊院爆疫內科病房再一病人確診 另一內科病房及威院腎科有病人初步確診

再有捐血者確診兩周內第二宗 紅血球已輸予瑪嘉烈病人

6貨船船員確診 140船員南丫島附近海面接受隔離

再有確診者寵物貓樣本對新冠病毒呈陽性