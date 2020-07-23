新冠肺炎｜多區食肆有職員食客染疫　再有教師司機確診 (19:48)

截至今日（23日）凌晨零時，本港增加118宗新型冠狀病毒確診個案，其中111宗屬本地感染，港九新界多區都有食肆員工或食客染疫。另外，今日再有一名中學教師確診，另有的士司機和貨櫃司機染病。
食肆及飲食業相關確診個案：
．個案2150：47歲男子，在樓上食品負責食品加工，7月18日發病
．個案2165：38歲男子，在九龍灣德福花園麥當勞負責炸雞，無病徵；其家人早前已確診
．個案2177：24歲女子，屯門翠林花園翠林茶餐廳員工，7月19日發病
．個案2193：34歲女子，金鐘太古廣場日本餐廳KOKOMI洗碗工
．個案2231：29歲男子，大角嘴晴苑泰國菜樓面員工，7月17日發病
慈雲山相關個案：
．個案2160及2161曾光顧食肆
．個案2187：70歲女子，慈雲山中心薀莎餐廳食客，7月13日發病
．個案2237：46歲女子，慈雲山街市菜販，無病徵
．個案2202：24歲女子，慈雲山中心「手作功夫茶」員工，7月18日發病
部分其他確診個案：
．個案2135：49歲女子，牛池灣彩輝邨屋邨管理處保安，負責聽電話和在保安室監察保安系統，一般並沒有與居民接觸；7月19日發病，7月22日最近一次上班
．個案2142：61歲男子，的士司機，7月11日發病，經運輸及房屋局為的士司機安排的檢測發現染疫
．個案2144：57歲男子，在柴灣一間印刷廠工作，一名同事早前已確診
．個案2169：38歲男子，在長沙灣一座工業大廈從事資訊科技工作
．個案2178：34歲男子，東華三院馮黃鳳亭中學教師，最近一次上班日期是7月17日，7月18日發病。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，雖然該教師在傳染期內曾回校，但未必有接觸學生；該校一家長7月7日確診，但該家長的家人已入住檢疫中心，相信他們與教師確診相關的機率較小
．個案2208：64歲男子，在青馬管制區工作的貨櫃司機
．個案2212：61歲女子，在柴灣工作，一名同事早前已確診
．個案2232：55歲男子，在大埔一間Market Place By Jasons分店負責理貨
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