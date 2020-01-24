新冠肺炎｜伊院爆疫內科病房再一病人確診　另一內科病房及威院腎科有病人初步確診 (18:45)

伊利沙伯醫院A6內科病房群組：

．個案2246：92歲女病人

．連同今日新增的個案，A6病房共有7名病人確診

其他與醫療或安老院舍相關確診個案：

．救世軍隆亨長者之家廚師；衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該院舍另有一名院友昨發燒入院，初步確診，衛生防護中心今日前往院舍調查，院友的密切接觸者要檢疫

．個案2243：32歲女子，聖德肋撤醫院內視鏡中心職員，是早前確診個案1803的同事

醫管局總行政經理庾慧玲指出，伊利沙伯醫院一名昨午因長期病入住伊院內科病房的男病人初步確診，他入院時無發燒或上呼吸道病徵，但因居於慈雲山，獲安排入住單人房及接受新冠病毒測試，至今日凌晨初步確診，轉入隔離病房治理，情況穩定。庾慧玲稱，由於該病人留醫單人房期間，有其他人需使用涉事病房，故病人一度獲安排逗留在單人房外，但無接觸其他病人；病房醫護人員亦有合適保護裝備，故暫未有人被列為密切接觸者。

一名經大埔那打素醫院急症室入院的46歲女病人初步確診，庾慧玲表示，該病人於本月13及14日到威爾斯親王醫院腎科日間中心，該處一患者及其一名家人列密切接觸者；初步確診病人本月15至21日入住腎科病房，同病格9名病人列密切接觸者，其中仍留醫的4人已被安排接受檢疫，已出院的5人則交衛生防護中心跟進，病房醫護因有合適防護裝備，毋須列為密切接觸者。庾慧玲稱，由於初步確診病人的一名家人確診（個案2150），故相信病人非從醫院內染疫。

另外，張竹君表示，下葵涌中醫診所有支援服務助理初步確診。

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