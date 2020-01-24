民主派初選｜陳家洛︰初選兩指標欠佳未致嚴重影響　批搜查民研打壓成「污點」 (19:30)

陳家洛認為，初選「結果乃至程序都是一個成功的經驗」，但他批評政府干預初選，指摘警方在初選前夕搜查香港民意研究所（香港民研）辦公室，導致投票首日延後3小時開始，陳家洛批評政府直接打壓，這是政府造成的「污點」。

近日有建制派要求押後9月大選，陳家洛稱這說法不成熟，或會引爆管治危機，表示倡議者「沒有政治考慮是自欺欺人」。他又要求政府提供身在境外的投票者數目；如人數多，或有境外種票的嫌疑。

對於電子票的結果懷疑被提早泄漏，香港民研主席及行政總裁鍾庭耀表示，技術部門稱需要「6位數」的金額展開調查，但未必有結果，鍾庭耀稱自己雖有不甘，但花如此龐大的金額調查似乎「不太值得」。

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