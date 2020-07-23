新冠肺炎｜再有捐血者確診兩周內第二宗　紅血球已輸予瑪嘉烈病人 (17:23)

再有捐血者確診感染新型冠狀病毒，醫管局總行政經理庾慧玲今午（23日）在疫情記者會公布，紅十字會輸血服務中心今日接獲一名捐血者通知其已確診（個案2130）。該捐血者本月9日在慈雲山中心透過流動捐血隊捐紅血球及血漿，其中紅血球已輸予瑪嘉烈醫院一名病人，血漿則尚未使用及會回收。