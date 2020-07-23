新冠肺炎｜再有捐血者確診兩周內第二宗　紅血球已輸予瑪嘉烈病人 (17:23)

再有捐血者確診感染新型冠狀病毒，醫管局總行政經理庾慧玲今午（23日）在疫情記者會公布，紅十字會輸血服務中心今日接獲一名捐血者通知其已確診（個案2130）。該捐血者本月9日在慈雲山中心透過流動捐血隊捐紅血球及血漿，其中紅血球已輸予瑪嘉烈醫院一名病人，血漿則尚未使用及會回收。
庾慧玲表示，確診的捐血者正留醫東區醫院，情況穩定；由於其家人亦確診，故相信該捐血者染疫與捐血過程無關。她又說，瑪嘉烈醫院會聯絡接受確診者紅血球的病人回院，接受新冠病毒檢測及跟進。
本月13日確診的一名13歲男子（個案1509），曾在發病前4天於本月5日捐血，其血小板輸予伊利沙伯醫院一名長期病患者。港大微生物學系講座教授袁國勇當時受訪表示，相信病人因輸血感染新冠病毒機率不高，但要密切觀察患者情況。相關報道：患者病發前捐血 輸伊院病人 袁國勇：感染機率低（7月14日）
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